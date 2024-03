El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso llegó a la localidad de Caleta Olivia junto a parte de su equipo de gestión, para concretar el tercer encuentro multisectorial, espacio de diálogo abierto que se desprende de la propuesta llevada adelante por la Federación Argentina de Municipios (FAM).

En su visita a la ciudad, se reunió con docentes universitarios a quienes les brindó apoyo ante el recorte presupuestario, además de manifestar públicamente por el inminente retiro de YPF de esa región netamente petrolera.

La primera en tomar la palabra fue María Ester Labado -exsenadora nacional- y recordó que el anterior encuentro fue en San Julián. “El objetivo es escuchar a los militantes de base y cómo atraviesan el tiempo actual, además de abrir el debate en aspectos puntuales en educación, trabajo y cómo los argentinos y argentinas deciden hacer frente a los desafíos” que impone la realidad. Brindó su agradecimiento a aquellos que “viajaron desde otras ciudades, esencialmente por los costos que implica el traslado en los tiempos actuales”.

En su turno, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, marcó la necesidad de “romper una narrativa que construye el Gobierno Nacional contra quienes creemos en las ampliaciones de derechos”, “fue necesario encontrase cara a cara y discutir“.

“Desde el primer encuentro hubo un debate, ¿porqué convoca Pablo Grasso, qué es lo que busca?”, “en Río Gallegos se buscaba mostrar que las diferencias políticas tienen como rehén a la población. Lo que sucede es que hay un Estado que se quiere retirar de las políticas públicas y deja a los vecinos y vecinas en el medio. Hay que hacer frente a la defensa de nuestros derechos“, recalcó.

Aseguró que muchas de las políticas que suceden en el plano nacional funcionan como “espejo en Santa Cruz, Nación elimina el Fondo Compensador y Provincia elimina el subsidio, eliminan programas educativos“.

Escenario

Luego fue el turno del intendente Pablo Grasso: “Hay que convocar entre todos, una de las grandes problemáticas que tuvimos es mirar la paja en el ojo ajeno”, “pareciera que el que hace política es enemigo público y nos tenemos que dar cuenta que la elección la perdimos nosotros”, puntualizó en primer término ante el auditorio.

Sumó que “hay que mirar para adelante y los ejes ante una población que no solamente está paralizada sino que no podemos permitir que se cierren los Centros de Referencia, que se privaticen el Banco Nación e YCRT, es lógico que si el Gobierno Nacional se pelea con los chinos las represas se van a frenar. Era lógico que esto suceda y que discutan Aerolíneas Argentinas, y que despidan trabajadores del Estado”.

“Tenemos que trabajar y demostrar a la sociedad de qué lado vamos a estar, ya pasó un tiempo prudencial para que se acomoden los gobiernos nacionales y provinciales, las tarifas llegan, la inflación continúa, al igual que las problemáticas sociales”.

“Quien perdió el empleo y no tiene más qué dar de comer a sus hijos, no tiene más nada que perder. Es natural que esto suceda si no hay política de contención, que vamos a hacer en defensa de nuestros intereses”.

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, animó el debate político. FOTOS: TAMARA MORENO/LOZN

“En los tiempos que vienen hay que recuperar la política, seguirá siendo la herramienta transformadora, ahora tenemos que juntarnos para ser una alternativa de todo lo que sucedió”, “lógicamente vamos a ser oposición y vamos a ir contra lo que hizo este Gobierno”, agregó.

“Claro que cometimos errores, no somos ingenuos, pero también tuvimos aciertos. Primero sacaron la atención primaria (Salud), después sacaron el beneficio de la jubilación, después ajustan y licúan los salarios, se naturalizó los despidos y que vos seas el culpable de todos los desastres que hubo en Argentina”, “para ellos sí hay plata y se aumentan un 40% los diputados y senadores, al igual que el presidente, mientras que a vos te corresponden las migajas”.

Continuando con el análisis de las políticas implementadas por La Libertad Avanza (LLA) en manos del actual presidente de la Nación, Javier Milei, recalcó que “cuando Nación ajusta a las provincias, las provincias ajustan a los municipios, esto lo discutimos con los intendentes en Córdoba”, “¿cómo vamos a hacernos cargo de la política alimentaria, de la salud, del transporte público, de los salarios de los trabajadores, de la obra pública si todo recae en base a una política nacional y provincial para dejar solos a los municipios”.

La convocatoria en Caleta Olivia del tercer encuentro político congregó militantes de la región. FOTO: MRG

Seguidamente, observó que el debate en la actualidad pasa por esos tópicos, “somos un movimiento político que siempre tuvo respuesta a cada una de las demandas, por eso generalmente nos apuntan. Cuando haya problemas los vamos a solucionar, mientras que hoy no hay reglas, pareciera que la política no tiene que regular nada”.

“En el DNU estaba la desregulación de la economía, ya se sabía que esto iba a pasar. Luego sacan un comunicado preguntando de qué lado van a estar y escrachan”; “en Santa Cruz pasa lo mismo, si pensás diferente te escrachan. Que saquen la foto y que me escrachen, voy a estar del mismo lado de siempre. No le tengo miedo a nada”, disparó más adelante.

Eloy Echazú -Diputado por Municipio- explicó las dificultades que atraviesan en Diputados.

Parlamento

En su turno el diputado Eloy Echazú recalcó que “nos mueve la política para debatir desde un pensamiento distinto, pero con un bienestar común. Hoy en la Cámara de Diputados ese debate no lo tenemos, hay un bloque cerrado que no deja avanzar nuestros proyectos”.

En esta línea, aseguró que el “bloque de Unión por la Patria va a estar -como todo el peronismo- defendiendo los derechos. No somos mayoría, pero no vamos a bajar los brazos, hay mucha acción en el Poder Legislativo. El diputado tiene que estar al lado de cada una de las organizaciones, tenemos que levantar las banderas de quienes hicieron grande en Argentina. El discurso que se robaron todo ya lo vivimos con Mauricio Macri“, recordó.

Finalmente, la diputada Agostina Mora (UxP) señaló que “hoy hay un ataque en las condiciones de vida, y en este escenario la organización y participación política es un privilegio porque estamos preocupados por cómo llevar un plato de comida”, “en definitiva tenemos que pensar ideas, cuál es el movimiento que nos merecemos construir y cuál es la política que queremos hacer, mientras que el feminismo se vuelve a desguazar”.

Julián Carrizo, SOEMCO, formó parte del encuentro multisectorial. FOTO: TAMARA MORENO/ LOZN

El sindicalismo también formó parte del debate político multisectorial desarrollado en Caleta Olivia, y los empleados municipales estuvieron representados por el histórico dirigente Julián Carrizo.

“Fue una reunión positiva en la búsqueda de soluciones de la actualidad, todos hemos hablado sobre las actitudes de los gobiernos (Nación y Provincia), en el arco político lamentamos tener compañeros que los votamos y hoy otorgan mayoría al Gobierno Provincial en la Cámara de Diputados. Tienen que tomar conciencia y reflexionar, no queremos que se vendan por una conveniencia“, dijo.

Más adelante, aseguró que no tiene diálogo con la actual intendencia de Caleta Olivia y despuntó que “hay una gran falta de respeto a las instituciones, ellos se aumentaron el salario, mientras que a los trabajadores les hacen descuentos, vamos a discutir públicamente los números”.

Reconocimiento

Asimismo, precisó que esperaba “reunirse con Pablo Grasso, es un compañero y es un peronista como todos los que nos encontramos aquí, y es una gran iniciativa venir a charlar cara a cara”.

Por último celebró la paritaria salarial que llevó adelante la Municipalidad de Río Gallegos ya que “acompaña los niveles inflacionarios”.