El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participó este viernes del 1° Encuentro “Construyendo Juntos” en la Unidad Básica Eva Perón de Río Turbio, donde pronunció un encendido discurso de cara a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.

Sentado junto al jefe comunal Darío Menna, en una mesa decorada con su imagen y la consigna “Pablo Grasso Gobernador 2027”, expresó: “Tenemos que gobernar, tenemos que tomar decisiones. En estos lugares, donde nuestra historia nos vio crecer —las unidades básicas, los locales partidarios de diferentes fracciones políticas de la Argentina, la provincia, la ciudad— invita a que vos vayas y lo hagas con pasión… Uno hace esto porque le gusta, quiere transmitir esperanza y realidades que se pueden cambiar”.

Pablo Grasso en la Unidad Básica Eva Perón de Río Turbio.

Grasso subrayó la importancia de debatir “qué nos está pasando como sectores políticos de la Argentina”, al tiempo que cargó contra Javier Milei: “Vino un desquiciado…es difícil llevar adelante una conversación con el Presidente de la Nación, que dice que va a destruir todo desde adentro, que separa la Sociedad Rural y dice ‘le voy a bajar las retenciones, pero a los jubilados ni en pedo les doy un aumento´. Tenés estos encontronazos”.

En otro tramo de su alocución, el intendente cuestionó: “Está mal que se vaya YPF de Santa Cruz, está mal que la usina la hayan votado como votaron para poder hacer esta sociedad. Está mal porque es una lucha de muchos años, se fundaron pueblos, hay una historia. No hay que cerrarla, hay que modernizarla. Tenemos que hacernos cargo de aquellos viejos que pelearon durante mucho tiempo para poder sostener en estas latitudes la economía, la familia, los servicios, la argentinidad. Es un país federal”.

En ese sentido, afirmó: “Vamos a explicar a la población que hay otro camino de poder buscar mejor salud, mejor educación, mejor bienestar, mejor trabajo, mejor defensa. Porque hoy, en época eleccionaria, hay filas de gente que quieren ser candidatos”, y lanzó: “¿Dónde estaban cuando perdimos la elección? (…) Pongan la cara para ver qué está pasando en Santa Cruz”. A continuación, insistió: “Por eso digo: basta. Basta de querer encerrarnos en una pared para discutir y apuntarnos con el dedo quién es el candidato. Abramos las puertas, que sea el mejor candidato o mejor representante”.

Grasso sostuvo que tanto él como Menna “no queremos poner candidatos. Que sea candidato el que elija la mayoría. Ahora, que sea alguien que represente y que se la juegue, no que se vaya a Buenos Aires y después tome cafecito en Puerto Madero. Que defienda los intereses de Santa Cruz”. Luego preguntó: “¿Nosotros cómo vamos a salir a construir una alternativa si cada vez tenemos menos recursos? Y ahí es donde está la formación, ahí es donde está volver a reconocer y volver a militar”.

Para el jefe comunal, “por eso es importante abrir las puertas, no cerrarnos solamente en el peronismo. Nosotros somos peronistas, nunca vamos a cambiar de peronismo. El que está de un lado, está en el otro… es una cuestión circunstancial”.

Al referirse al acuerdo para viajar sin visa a Estados Unidos, ironizó: “¿Cuántos de ustedes van a ir a Estados Unidos la semana que viene? No pensemos como porteños, pensemos como santacruceños. No perdamos nuestra identidad, miremos a nuestros viejos y todo el recorrido que hicieron para llegar a donde estamos. Me hago cargo de la mochila de Menem, de Duhalde, de Alberto, pero también me siento orgulloso de haber tenido al frente a Néstor, a Cristina, a Evita, a Perón”.

A propósito, destacó: “Muchos compañeros dieron mucho en su vida para que nosotros podamos estar donde estamos hoy”, y aseguró: “El peronismo nunca va a morir, el peronismo siempre se volvió a acomodar y siempre creció. Por eso es uno de los movimientos más importantes que hay en el mundo. Nosotros somos el pueblo, venimos del pueblo y estamos muy seguros hacia dónde vamos. Por eso es importante hacer este debate en cada uno de los lugares que son necesarios”.

En el cierre de su intervención, el intendente remarcó: “Está en nuestra responsabilidad elegir mejores candidatos, que se jueguen, que defiendan los intereses de los santacruceños. Transformemos a Santa Cruz en una provincia productiva, con mucho laburo y con discusión política. Tenemos que ir a votar y nosotros vamos a estar militando puerta a puerta, incluso después de la elección”.

