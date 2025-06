Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se refirió a la actualidad del peronismo y al contexto político nacional, en una entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Con la situación de Cristina Fernández de Kirchner bajo prisión domiciliaria, Grasso instó al peronismo a “definir nuestros candidatos” y a movilizar a la ciudadanía para defender los intereses de Santa Cruz.

De esta manera, se refirió a las elecciones de medios términos en la que los santacruceños elegirán diputados nacionales.

Así, anunció que el peronismo, que incluye a los jóvenes, se reunirá para “definir cuáles son nuestros candidatos más que nada“. Enfatizó la necesidad de elegir a “lo mejor que defienda los intereses” de la provincia.

El intendente hizo un fuerte llamado a la ciudadanía para que participe en las próximas elecciones: “Si vos no vas a votar, se debilita nuestra democracia, se debilita nuestra participación, se debilitan nuestros representantes”.

La marcha en apoyo a Cristina que se replicó en Río Gallegos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego criticó la “conformidad” que, según él, se ha instalado en Santa Cruz. “No está bueno que te saquen los medicamentos de los viejos. No está bien eso”, sentenció, refiriéndose a las políticas nacionales.

Cuestionó a los dirigentes que, en los medios, abogan por “sacar y echar a todo el mundo” y hablan de que “se terminó la joda” y rebatió esta postura: “¿Qué joda estamos hablando? ¿darte una casa para que vos la pagues, es joda? ¿Darte medicamentos a vos después que aportaste durante toda tu vida? ¿Joda? ¿Ir a atenderte a un sistema de salud pública chico, es joda? ¿Y la universidad pública, es joda? ¿En serio o me estás hablando de estos términos?”. El intendente subrayó que lo que se necesita es “ordenar distinto y poner hombres y mujeres que realmente defiendan los intereses, tanto acá en la boca como en la espalda de Buenos Aires cuando levantan la mano”.

Parlamentarios

Fue incisivo en sus críticas a legisladores nacionales que, una vez en Buenos Aires, “se pierden en la gran ciudad“. Ejemplificó con la votación a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas bajo el argumento de la “competitividad”, mientras los ciudadanos sufren el alto costo de los pasajes.

También cuestionó a quienes “fueron a Buenos Aires diciendo que van a defender los intereses de los santacruceños y votaron la Ley Bases“. Al respecto, se refirió a la privatización de YCRT, sobre la que el gobierno provincial “dice que gracias a ellos está funcionando, funcionando qué. Vivimos de anuncio, de anuncio. Bueno, esa no es la política, la política es que la gente tenga una situación un poco mejor“.

Tribunal de Cuentas

Finalmente, el arremetió contra las recientes modificaciones institucionales en la provincia. “¿Quiere modificar el Tribunal de Cuentas, ya lo modificaron. ¿Quiere modificar la justicia?”, cuestionó. “Santa Cruz, con 330.000 habitantes será la única provincia en la Argentina que va a tener más cantidad de miembros para tener mayoría”.

“¿Qué miedo tienen? Si vos haces las cosas bien, no tenés que tener miedo”, desafió Grasso. Concluyó que “la gente” es la que sostiene o no a los dirigentes, y no las instituciones cooptadas.

UCR

De lo sucedido recientemente en el radicalismo, aseguró que le “dan pena, nunca vi que se entreguen tan fácil”. Agregó que “algunos van a chuparle las medias a Claudio Vidal y es una pena que no fortalezcan la militancia”.

Señaló que “soy peronista y moriré siendo peronista. Soy amplio, entiendo, comprendo, hago un refresh del peronismo, invito a los jóvenes a que formemos otro espacio que que que pueda hacer con la columna del peronismo, pero ampliado a otras formas de de pensar la política y el desarrollo”.