Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La UCR en Santa Cruz no tendrá internas ya que irá con una lista única encabezada por Gisella Martínez, candidata propuesta por el vicegobernador, Fabián Leguizamón, para representar a los radicales en las próximas elecciones legislativas dentro del frente “Por Santa Cruz”.

Aunque se esperaba que el otro sector de la UCR, el que se opone a Leguizamón, presente una lista para competir en la interna, finalmente este domingo se confirmó que no habría tal disputa y que ese sector no irá dentro del frente “Por Santa Cruz”.

Una de las voces que se viene oponiendo a ese acuerdo es la diputada nacional Roxana Reyes, quien entrevistada en LU12 AM680 dio las razones por las que no irán dentro del armado electoral que encabeza el partido SER. Tras recordar lo ajustada de la elección en la Convención realizada en Puerto San Julián (16 a 14), indicó que no comparten resignar el primer lugar en la lista ya que, consideró, estamos ante un probable escenario de tercios.

Fabián Leguizamón con su candidata, Gisella Martínez.

“Al otro día, al llegar a San Julián, hice la declaración pertinente diciendo que yo no iba a participar en la interna partidaria” y señaló: “La interna partidaria era para que se resolviera el candidato que iba a ir a integrar el frente por Santa Cruz. Y como mi posición es que al día de hoy no están dadas las condiciones para integrar ese frente, y es una posición clara y respetuosa de los que piensan distinto”, pero “estoy convencida que este gobierno está dando señales que no tienen que ver con lo que nosotros tenemos como proyecto de provincia, que es lo que trabajamos durante tantos años”.

Al respecto, enumeró algunas diferencias con el gobierno provincial como “una transformación de la justicia, que tiene que ver con un régimen muy puesto en evidencia sobre cómo vamos a hacer trabajar para la transparencia del manejo de las cuentas públicas, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Superior de Justicia”, subrayó.

La UCR se encuentra fracturada a raíz de lo decidido en la última Convención.

Más adelante, expresó: “En esta provincia donde han desaparecido tantos recursos y nosotros seguimos pobres con una provincia rica, la justicia no es un tema menor” y a su vez, “la transformación del Consejo de la Magistratura, pensar cómo se van a sancionar, destituir y cómo se van elegir los jueces para que sean los mejores, para que haya realmente temor en malversar, en meter la mano en la lata, porque va a haber una justicia independiente y activa, pero a la vez también un Tribunal de Cuentas que no sea anacrónico y vetusto como el que hay ahora, sino que realmente controle a alguien y no que haya municipios que hace diez años que no son controlados, en perjuicio de todos los habitantes; podríamos hablar del desarrollo productivo de Santa Cruz, la diversificación de la matriz, la educación y qué no decirte de salud”, dijo entre otras diferencias.

También marcó el pedido de desafuero al diputado Fernando Españón y hasta el intento de incorporar un presentismo o “silenciar la protesta a través de este proyecto que dice que no se puede protestar y que hay que hacerlo en silencio, nadie se animó a tanto”, por lo que “todas estas cuestiones que a nosotros lejos de acercarnos, nos alejan”.

Escándalo en la UCR de Santa Cruz: robo de documentación, amenazas y denuncia penal.

Sobre este punto, manifestó que un frente electoral no se arma de un día para otro o por tener mayoría en una Convención: “No, es un profundo acuerdo programático” y afirmó que después no se puede salir con comunicados diciendo que “no estoy de acuerdo con esto o con lo otro”. En realidad “hay que hacer primero los acuerdos, chequear y monitorear el cumplimiento de esos acuerdos. La ley de coparticipación, la distribución equitativa de los recursos, municipios que en este momento no pueden pagar sueldos

Luego nombró a Mario Markic, candidato a gobernador que “quedó en el camino”, en referencia al programa que condujo tantos años en TN. “Y lo mismo puede decir sin seguir dando nombres del resto de los candidatos a gobernadores que acompañaron a Claudio Vidal”. Entonces, “yo la verdad que no quiero que la Unión Cívica Radical, por lo menos al sector que represento, que creo que es muy importante, se convierta en alguien que simplemente saque un comunicado tanto diciendo que no está de acuerdo con lo que es el gobierno o provincia”.