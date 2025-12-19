Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, en el marco del Aniversario 140 de la ciudad de Río Gallegos, se realizó la inauguración del nuevo edificio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, actividad que se llevó a cabo en el edificio de la calle Crucero General Belgrano y Guerrero (Ex Nido), encabezado por el intendente Pablo Grasso.

El NIDO estuvo pensado como un espacio de usos múltiples con sala para cine, palestra, un lugar para la contención de los niños y promoción de sus derechos y un gran espacio para emprendedores sociales. De hecho, fue uno de los caballitos de batalla de la gestión radical en épocas de Roberto Giubetich, pero quedó inconcluso.

A raíz de esto, la gestión de Grasso decidió terminarlo con fondos propios y destinarlo a la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que está a cargo Julia Chalub, una de las presentes durante el acto de inauguración. Antes del tradicional corte de cinta y del descubrimiento de una placa, la funcionaria destacó el apoyo del intendente a las políticas de niñez y adolescencia.

Descubrimiento de una placa en el edificio inaugurado. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El intendente tomó la palabra para agradecerles a su equipo de trabajo y al personal municipal. “Sé del trabajo y el esfuerzo permanente, el amor que le ponen y los cachetazos e injusticias que recibieron”, dijo en relación a lo que consideró una utilización del área para cuestionar a su gestión y los funcionarios.

Tras mencionar que “si nosotros abandonamos a los pibes, nadie se va a hacer cargo de absolutamente nada”, el intendente adelantó que se ampliará el Hospital municipal “Dr. Peliche” de la capital provincial para que “más gente aún se pueda atender en salud”, como así también “el nuevo edificio que vamos a tener de Tránsito”. Y añadió: “Pueden preguntar dónde está el dinero; acá está, ésta es parte de la inversión pública que ponemos a disposición de la gente”.

Grasso: “Queremos dejar políticas de inclusión”, manifestó. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego, Grasso afirmó que “hay que dejar de andar peleando con temas de peluquería en los medios de comunicación” y sostuvo “Gallegos da para más”. Más adelante, señaló: “Nosotros no queremos dejar obras, queremos dejar políticas de inclusión, de desarrollo, de oportunidades y políticas para que vuelva a revalorizarse la palabra de los dirigentes que prometen muchas cosas y después hacen lo contrario o se hacen los distraídos”.

Inversión en niñez

Por su parte, Julia Chalub agradeció especialmente a los trabajadores del área, quienes “trabajaron tanto y dejaron todo” para concretar un “lugar que estaba abandonado, lleno de palomas y ratas y que se hizo una simulación de inauguración en el 2018” y destacó “verlo terminado” por una decisión política pero “no nos podemos olvidar cuál fue el punto de partida”.

La fachada exterior del edificio ubicado en la calle Crucero General Belgrano y Guerrero de Río Gallegos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Recordó que cuando asumieron el 10 de diciembre del 2019 había una medida cautelar contra la secretaría de Niñez, “por lo nefasto como se encontraba el organismo, por cómo estaban los hogares, por el abandono total que había” y agregó: “Un intendente (Grasso) que prometió en campaña que la niñez iba a ser una prioridad” y cuando llegó “empezó a poner los recursos, porque los recursos siempre son los mismos, la diferencia es dónde los ponemos”.

Julia Chalub se mostró emocionada en la inauguración del edificio. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

También destacó el apoyo del Poder Judicial en todo el camino de reconstrucción del área, como así también el del gobierno de la exmandataria provincial Alicia Kirchner, a través del ministerio de Desarrollo Social y “especialmente el personal de la Secretaría y sus profesionales”. Y acotó: “Vivimos muchísimos ataques que han tratado de doblegarnos, han tratado de ensuciarnos”, y mencionó que, sin embargo, “sacamos adelante un área muy sensible, estamos hablando de promoción de derechos, de parques donde los niños van a recrearse, un edificio propio que no solamente va a funcionar todo lo vinculado a la ley de protección, sino que también va a ser un espacio para todos los niños y adolescentes para que vengan a formarse, apoyo escolar, talleres para los padres, en un contexto tan complicado”, dijo.

Una sala de juegos dentro del edificio donde funcionará la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“En estos tiempos tan difíciles donde se recortan los remedios, donde no les interesa nada los niños, Río Gallegos sigue invirtiendo y no lo hace solamente la secretaría de Niñez, la gente ve cómo se subsidia el transporte, en los gimnasios municipales, en la cultura, el Peliche…” y concluyó: “Vamos a seguir trabajando, no nos van a doblegar”.

Cabe destacar que del acto participaron los secretarios municipales encabezados por el jefe de gabinete Diego Robles. También participó la diputada nacional Moira Lanesan Sancho; el vicedecano de la UTN, Alan Bjerring; la defensora general del Tribunal Superior de Justicia, Romina Saúl; el diputado por el Pueblo, Eloy Echazú, los concejales de Unión por la Patria de Río Gallegos, como del interior provincial, entre otros.