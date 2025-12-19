Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la inauguración del edificio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y del Multiespacio de Promoción de Derechos (exNIDO), el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, brindó una entrevista a los medios presentes, entre ellos La Opinión Austral, donde hizo mención a la forma en que recibieron la secretaría que estaba intervenida por la justicia.

Cabe destacar que la obra inaugurada cuenta con 1.500 metros cuadrados, cuya construcción se inició en el año 2018 y que permanecía inconclusa. Al respecto, dijo que la finalización del edificio representa una decisión política orientada a fortalecer las políticas públicas de protección y promoción de derechos, resignificando el rol de la Secretaría y consolidando un espacio integral destinado a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Grasso y la secretaria de Niñez, Julia Chalub. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El nuevo edificio cuenta con espacios para vinculaciones familiares, consultorios psicológicos y psicopedagógicos, áreas de atención de equipos técnicos, aulas para capacitaciones, talleres y oficios, y un auditorio preparado para el desarrollo de actividades culturales, educativas, formativas y eventos comunitarios.

Desde el Municipio se informó que este Multiespacio ofrecerá talleres para familias, orientación vocacional, apoyo escolar, formación en oficios, talleres tecnológicos, entre otras propuestas, consolidándose como un ámbito de contención integral para niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

El intendente encabezó la recorrida por el exNIDO. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia “no tenía recursos, iba boyando de un lugar a otro, hubo que hacerle un lugar en el Peliche” y hoy “tener el edificio propio donde habrá capacitación, formación, es maravilloso”, resumió el intendente, al tiempo que agregó que será una oportunidad para muchas familias “más en un sector como este” en “un trabajo que se ha hecho con empleados municipales”. “Va a ser un antes y un después en las políticas públicas de un municipio que sabe distribuir los recursos en los lugares justos”, expresó.

Aniversario y obras

Por su parte, La Opinión Austral le preguntó sobre qué balance hacía del Paseo Aniversario. “Estoy chocho, lástima el viento, pero es algo que nos caracteriza”, dijo con una sonrisa. “Contento por haber mantenido la marca país, poder trabajar en materia de emprendedores, Mercado del Atlántico” por lo que dijo que la evaluación final era más que satisfactoria. “Es un festejo que la ciudad se merece y cada vez más”, resumió.

En el descubrimiento de una placa en la obra inaugurada este viernes. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Pablo Grasso aclaró que para el 2026 redistribuirán los recursos de manera equitativa. “Se vienen muchas cosas, pero nosotros preferimos anunciar lo que vamos a empezar y terminar” por lo que “así que ya vendrán tiempos de anuncios, de poder mostrar qué visión tenemos para el año que viene que serán de crecimiento”, manifestó.

Tras una crítica a la nación y la provincia, el intendente aclaró: “A mí no me votaron para justificar sino para resolver y buscar recursos donde no los hay, distribuir la plata de otra manera y poder destinar los recursos necesarios para que la ciudad siga creciendo y siga teniendo mayor infraestructura”, subrayó el jefe comunal.

Hoy “tener el edificio propio donde habrá capacitación, formación, es maravilloso”, indicó Grasso.

Antes de finalizar, aseguró que aún no tiene fecha de inauguración de la rotonda Samoré. En ese sentido, adelantó que en unos días se cortará completa para poder darle el empujón definitivo a esa importante obra que reconfigura la autovía 17 de Octubre. “Esperemos que la inauguración sea los primeros meses del año que viene”, respondió.

Al ser abordado por el recambio de autoridades en el Concejo Deliberante, que ahora es presidido por la concejal radical Daniela D’Amico, el intendente le restó importancia y señaló que en los últimos tres años pasaron tres presidentes distintos. “Cada órgano elige sus representantes, siempre fue dinámico, en tres años, tres presidentes distintos” y cerró: “Hay que seguir teniendo diálogo y trabajar para mejorar cada vez más la ciudad”, sostuvo.