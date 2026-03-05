Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, dejó formalmente inaugurado este jueves el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la capital santacruceña. Durante su discurso, el jefe comunal realizó un repaso de la gestión correspondiente a 2025 y planteó los principales ejes de trabajo proyectados para 2026, en una alocución que también tuvo un fuerte tono político.

Minutos después del acto, en una ronda de prensa de la que participó La Opinión Austral, el intendente se refirió al contexto nacional y provincial y llamó a construir consensos para enfrentar el escenario económico. “Estoy convencido que tenemos que juntarnos entre todos, lo que viene para la Argentina y para la provincia de Santa Cruz no se va a poder saltear solo, los salvatajes individuales son imposibles”, sostuvo.

En esa línea, Grasso planteó que la provincia atraviesa un momento complejo y apuntó a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. “La provincia inició un retroceso que no va a poder recuperarlo por más anuncios históricos que piense o diagrame y ejecute porque la Nación Argentina está tomando medidas contra el crecimiento de los pueblos del interior profundo”, afirmó. Incluso, agregó: “Hablan y te lo dicen claramente: ‘vamos a fundir a los gobernadores’”.

El acto se realizó en un recinto del Concejo Deliberante repleto. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

El intendente también se refirió a la reducción de recursos que reciben las jurisdicciones subnacionales. “Nosotros coparticipamos y recibimos menos dinero, es lo que todos días vemos, entonces lo que tenemos que entender es que la construcción colectiva en defensa de los vecinos la tenemos que hacer entre todos”, indicó.

En ese contexto, pidió bajar el nivel de confrontación política y planteó la necesidad de discutir el futuro de la provincia. “Hay que parar un poco la pelota; yo entiendo que (Claudio) Vidal esté enojado, diga o no cosas, pero lo que nosotros tenemos que plantear de acá en adelante es qué provincia queremos, qué ciudad queremos construir juntos, cuáles son los recursos que tenemos”, señaló.

Grasso este jueves, leyendo el discurso en la sesión inaugural. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Grasso remarcó que el impacto de la situación económica se refleja directamente en los municipios. “Hasta con ellos mismos es a la baja; 30 por ciento menos en cuanto a la política petrolífera, menos coparticipación nacional, menos coparticipación provincial, más ahogo financiero… lo sufren los vecinos de mi ciudad”, expresó.

En ese sentido, afirmó que su gestión busca sostener el funcionamiento de la ciudad pese a la caída de ingresos. “Yo me tengo que plantar y explicar pormenorizadamente a cada vecino de Río Gallegos cómo trabajamos para poder modificar el sistema productivo, económico, comercial, social de nuestra ciudad con menos recursos”, remarcó.

Además, cuestionó lo que consideró una doble vara en la discusión política. “¿Por qué a la Nación le permitimos todo y a la provincia le permitimos todo y al municipio no? Estas peleas políticas partidarias de odio hacia otra persona no van de la mano de la construcción colectiva”, dijo.

Los concejales escuchando al intendente mientras hablaba a la comunidad y al recinto. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Y añadió: “Podemos pensar distinto, pero yo hablo con todo el mundo, de izquierda, derecha, así tiene que ser porque los tiempos que vienen van a ser distintos, van a ser difíciles, el desempleo va a ser creciente y va a alcanzar menos la plata, que en definitiva es lo que le está mostrando la economía en este tiempo”.

Finalmente, adelantó que intendentes de todo el país impulsarán una presentación conjunta ante el Gobierno nacional. “Todos los intendentes del país vamos a hacer una presentación con tres puntos: la solicitud al gobierno nacional de basta de persecución respecto a los fondos públicos de los municipios; la otra es una medida legislativa en el Congreso de la Nación para que dejen de recortar recursos a los municipios y si baja la recaudación en materia de coparticipación, se sostenga con otros ítems, por ejemplo, la coparticipación del Fonavi, impuesto al cheque, atributos bancarios, el fondo minero, el de los combustibles; y la tercera es la judicial para que dejen de tocarnos recursos”, expresó entre otras cosas.