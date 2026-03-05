Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El miércoles, el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan continuó con uno de los momentos más esperados del proceso: la declaración de uno de los imputados. Durante la segunda audiencia del debate oral, el ex alto mando de la Armada Claudio Villamide expuso su defensa ante el tribunal, mientras que la fiscalía ratificó que mantiene intacta su acusación por la tragedia que costó la vida de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

Este jueves, el fiscal Gastón Franco Pruzan analizó la exposición del imputado en diálogo con el diario La Opinión Austral y aseguró que los argumentos presentados por Villamide no modifican la postura de la acusación. Según explicó, la declaración del ex jefe naval siguió la misma línea que había sostenido durante la etapa de instrucción de la causa.

“Es un poco lo que esperábamos de su defensa. Replicó lo que había dicho en su indagatoria al momento de la instrucción. Nosotros estamos tranquilos con nuestra teoría del caso, con las pruebas que tenemos, con lo que llegamos a juicio y simplemente nos mantenemos en nuestra estrategia procesal. Así que en ese sentido no nos modifica”, afirmó el fiscal al evaluar el testimonio brindado ante el tribunal.

El proceso judicial busca determinar responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur. La desaparición de la nave desató una búsqueda internacional que mantuvo en vilo a la sociedad durante semanas, hasta que finalmente el submarino fue hallado meses después en el fondo del mar.

En el centro del debate judicial se encuentran presuntas fallas en los controles, inspecciones y decisiones operativas que habrían permitido que la nave zarpara en condiciones que, según sostiene la acusación, no eran adecuadas.

Uno de los puntos que la defensa de Villamide volvió a plantear durante su declaración tiene que ver con la ausencia de una pericia concluyente sobre el estado del submarino. Incluso algunos sectores de la querella han reclamado la realización de nuevos estudios técnicos. Para la defensa, ese aspecto sería clave para determinar si la nave estaba realmente en condiciones de navegar al momento de su última misión.

Sin embargo, desde la fiscalía consideran que ese planteo ya fue abordado y resuelto en etapas previas del proceso judicial. Pruzan fue categórico al explicar que, para la acusación, la falta de una nueva pericia no altera la estructura de la imputación ni debilita el conjunto probatorio que será expuesto durante el debate.

“No, para nosotros es un tema ya resuelto en diferentes instancias y no hace algo nuevo a nuestra imputación ni a nuestra teoría del caso. No es necesaria la pericia para la imputación del hecho que estamos realizando, por lo cual entendemos que el proceso puede continuar en perfectas condiciones, así que no vemos inconveniente tampoco en ese sentido”, sostuvo el fiscal.

Durante su exposición, Villamide también remarcó que la decisión de que un submarino esté en condiciones de navegar no depende de una sola persona o de un único organismo, sino de un sistema de controles compuesto por distintas instancias dentro de la estructura de la Armada. En esa línea, señaló que sería impensado enviar a 44 tripulantes al mar si no existiera una garantía previa sobre la seguridad de la embarcación.

Ese argumento forma parte central de la estrategia defensiva del imputado, que intenta diluir las responsabilidades individuales en un esquema institucional más amplio. No obstante, la fiscalía mantiene su postura de que los acusados tuvieron un rol determinante en las decisiones que rodearon la misión del submarino.

Consultado sobre ese planteo, Pruzan insistió en que la defensa está ejerciendo su derecho dentro del proceso, pero reiteró que la acusación cuenta con evidencia suficiente para sostener las imputaciones formuladas.

“Obviamente eso va a ser parte de su defensa. Nosotros estamos tranquilos respecto a cuál es nuestra teoría, cuál es la evidencia que traemos a este juicio y que estamos seguros que la podemos solventar en este debate, que es la idea justamente del debate. Nosotros obviamente nos mantenemos en las imputaciones que hacemos y entendemos que Villamide obviamente es responsable por los hechos por los cuales está imputado”, expresó.