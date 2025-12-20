Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, mantuvo una reunión de trabajo con el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con el foco puesto en el presupuesto universitario incluido en el Presupuesto 2025 y en la correcta aplicación de los recursos destinados a la educación superior en todo el país.

El encuentro se desarrolló en un contexto clave para el sistema universitario argentino, luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, que contempla una partida total de 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales.

Durante la reunión, Guzmán y Álvarez analizaron en detalle los alcances de esta asignación presupuestaria, que se posicionó como la tercera prioridad de gasto a nivel nacional. Ambos coincidieron en que se trata de un esfuerzo fiscal relevante en un escenario de reordenamiento de las cuentas públicas.

El legislador santacruceño remarcó la importancia de que estos fondos garanticen el funcionamiento pleno de las universidades, especialmente en provincias como Santa Cruz, donde la educación superior cumple un rol central en el desarrollo regional y la formación de profesionales.

El impacto en las universidades de Santa Cruz

Jairo Guzmán subrayó que el objetivo principal de la gestión es que el presupuesto universitario no quede solo en una cifra histórica, sino que se traduzca en mejoras concretas. En ese sentido, planteó la necesidad de asegurar condiciones académicas adecuadas, infraestructura en funcionamiento y previsibilidad financiera para las casas de estudio.

“Esta inversión histórica debe mejorar las condiciones académicas y beneficiar de manera directa a los estudiantes”, expresó el diputado, al tiempo que destacó la relevancia de un seguimiento permanente sobre el destino de los fondos.

Compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas

Por su parte, el Subsecretario Alejandro Álvarez reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con una educación pública de calidad, basada en criterios de transparencia, control y rendición de cuentas. El funcionario sostuvo que la correcta administración de los recursos resulta clave para fortalecer el sistema universitario y garantizar el uso eficiente de los aportes realizados por todos los argentinos.

Álvarez destacó además la importancia del trabajo coordinado con los representantes legislativos para monitorear la implementación del presupuesto y corregir desvíos si resultan necesarios.

El encuentro concluyó con la ratificación de una agenda de trabajo conjunta entre el diputado Jairo Guzmán y la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El objetivo central será asegurar que los 4,8 billones de pesos destinados a las universidades nacionales se conviertan en una mejora real y medible de las condiciones académicas.

Ambos funcionarios coincidieron en que la prioridad debe centrarse en el beneficio directo de los estudiantes, el fortalecimiento institucional y el uso responsable de los recursos públicos, en línea con los lineamientos del Presupuesto 2025 y las necesidades del sistema universitario argentino.

Leé más notas de La Opinión Austral