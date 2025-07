Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la celebración del 9 de julio, Día de la Independencia de Argentina, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, hizo un enérgico llamado a la comunidad a defender los puestos de trabajo y criticar duramente las políticas de ajuste del Gobierno nacional en la entrevista con La Opinión Austral. También exigió a los dirigentes provinciales una postura clara y unificada ante la creciente ola de despidos.

El impacto del ajuste nacional

Esta semana inició con diferentes anuncios del Gobierno nacional que marcaban el cierre y reconfiguraciones de diferentes organismos nacionales como Vialidad Nacional, INTI, INTA, reconfiguración del Sistema Nacional de Salud, ante otros.

Sobre esto, Grasso observó que “hay que cuidar el laburo. No podés estar esperando que esto suceda”, sentenció reconociendo que “muchos votaron al actual gobierno nacional con esperanzas de libertad, pero alertando sobre un presidente desquiciado que va atacándote de forma permanente“. Para el Intendente, “este país no es normal” y las políticas actuales “van en contra tuyo, va en contra de tu viejo”.

En esta línea, destacó la cercanía de los despidos a la vida cotidiana de los ciudadanos: “Ya pica cerca. ¿Qué me refiero? Están despidiendo a un conocido, un amigo, tu tío, tu hermano, tu abuelo, esa es la gente que se queda sin trabajo, pero no por ser ñoqui, echado porque ajustan y cuando ajustan siempre los laburantes quedan afuera“.

El Intendente enumeró casos concretos: “50 ya fueron de Desarrollo Comunitario de Nación, 50 fueron del PAMI y del ANSES, 50 fueron de otros organismos nacionales”. Y advirtió: “Ahora viene la echada general de todo lo que había. Y ya el INTA también estaba en esa lista. Bueno, son miles y miles de gente de nuestra ciudad, nuestros viejos, que no van a tener más laburo“.

Para Grasso, esta situación “nos tiene que preocupar rotundamente” y exige “defendernos entre nosotros”.

Pablo Grasso junto a integrantes de la fuerzas y Paula Ludueña, vocal del Tribunal Superior de Justicia. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Un Llamado a la unidad

El intendente de Río Gallegos fue enfático en la necesidad de que la política provincial tome cartas en el asunto. “Yo quiero escuchar la palabra del gobernador, quiero escuchar la palabra de los dirigentes, senadores, diputados nacionales que representan los intereses de Santa Cruz. A ver qué piensan de esto, qué acción van a tomar o qué acción podemos tomar en conjunto“, manifestó, proponiendo dejar de lado las “políticas partidarias” para tomar “una decisión loca de viejo conocido”.

Asimismo, defendió el rol del Estado, destacando su función de “ayudar y acompañar“. Expresó su preocupación por el futuro de Vialidad Nacional, que “salvaba vidas” con la seguridad vial, y por fundaciones como “Luchemos por la Vida“. Instó a “tener una visión distinta”, “reordenar el Estado” y proponer un “ordenamiento distinto” que la gente está buscando para una “provincia y una ciudad normal”.

Además tuvo duras palabras para aquellos que votaron la Ley Bases en el Congreso. “Pero muchachos, le votaron la Ley Bases, estaban fumando en el pasillo para permitir la Ley Bases, fueron cómplices de este desastre que hoy estamos viviendo”, reprochó. Consideró una contradicción que ahora “están poniéndose en contra del presidente, de la política de Presidenta Nación para que reparta los recursos”.

Exigió al Gobierno provincial que “repartan los recursos, que vean que este Río Gallegos necesita el empuje y el acompañamiento de todos“. “Yo estoy siempre al mismo lado, en los vecinos de mi ciudad. No está bueno que aparezca cada dos, cuatro años para buscar un voto y después me desaparezca porque no sabía lo que tenía que hacer o no sabía que la situación era tan complicada. No, tenés que estar en forma permanente”.

Finalmente, el Intendente lanzó una reflexión sobre el rol de la dirigencia: “No es todo buena noticia en la política. Creo que eso es una reflexión también que la dirigencia tiene que aprender y tiene que estar en constante conocimiento y contacto con la gente, saber realmente dónde va”. Y cuestionó directamente: “¿Por qué votaste la Ley Bases? ¿Qué necesidad había de volver a votar la Base? ¿Qué beneficio tuvimos como santacruceño, como galleguense? Bueno, este beneficio, echar gente de todos lados, ajustar por todos lados, la luz cara, el gas caro, bueno, no se puede vivir”.

Grasso concluyó señalando la contradicción en el discurso oficial: “Y vos exigiendo que el Estado te dé más plata. Al final, ¿cómo es? ¿El Estado te tiene que dar más plata para suelo, te tiene que dar menos Estado presente? Esa es una lógica que realmente el Estado no te la explica nacional, el Estado provisional acompañó y nosotros estamos en contra de absolutamente toda esa medida”.