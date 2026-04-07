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En el marco de las políticas de acompañamiento y contención social, se realizará una nueva actividad destinada a la comunidad, organizada por el área social a cargo del coordinador Lucas Oyarzo y la directora ejecutiva de PAMI Santa Cruz, Paula Álvarez.

Se trata de un taller de acompañamiento terapéutico, a cargo del técnico Alfredo Jaramillo, con el objetivo de brindar herramientas, orientación y contención a quienes lo requieran. La propuesta apunta a fortalecer espacios comunitarios y generar instancias de apoyo que contribuyan al bienestar, con acceso a recursos prácticos en el ámbito social y emocional.

Asimismo, PAMI desarrollará una charla-taller destinada a adultos mayores bajo el lema “Cuidarnos para poder cuidar”, centrada en la importancia del cuidado familiar y el acompañamiento en esta etapa de la vida. La actividad se realizará el viernes, de 10 a 11 horas, en el Centro de Jubilados Despertar (calle Santa Fe 586), como parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer el bienestar y la contención de los afiliados.

Desde la organización destacaron “la importancia de este tipo de actividades, que permiten acercar el pami al territorio, acompañar a los vecinos y generar espacios de escucha y aprendizaje en la comunidad”.

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