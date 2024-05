Los gremios de la administración pública de la provincia de Santa Cruz aceptaron este miércoles la oferta salarial del 21% en dos tramos. Aunque consideraron que “es insuficiente”, ATE dijo que “ya no se puede esperar más” un aumento salarial que impacte de inmediato y seguir negociando nuevas actualizaciones por la suba constante del costo de vida.

La novedad de la reunión paritaria fue que el Gobierno de Santa Cruz aceptó adelantar la revisión salarial para mediados de junio y no en la primera semana de julio como había sido planteado en la oferta salarial del lunes pasado.

En esta ocasión la paritaria central fue cerrada de manera unánime por los tres gremios estatales: ATE, APAP y UPCN. Al respecto, Sandra Sutherland, secretaria Adjunta de ATE, dijo que si bien el acta paritaria plasma la aceptación de la oferta, en las asambleas de los trabajadores se puede observar “la angustia de la gente” y que si hubo una votación afirmativa fue porque “ya no se puede esperar más” que perciban un aumento.

Por ese motivo, Sutherland dijo que solicitaron que el Gobierno haga el esfuerzo para que el incremento salarial del primer tramo del 17,5% sea liquidado con los haberes de mayo, el 3 de junio. El lunes, el Gobierno había dicho que si la oferta era aprobada ese mismo día “el sector pasivo podrá cobrar el incremento el 24 de este mes; caso contrario será por complementaria. En el caso del sector activo, se realizará el máximo esfuerzo para ser percibido con los haberes de este mes”.

La oferta salarial

El aumento a partir del 1° de mayo consiste en elevar el valor de la unidades salariales (US) a $ 1.082,81 y el código de pertenencia, quedando la cantidad de US para los agrupamientos: Servicios Auxiliares 105 US, Administrativo 116 US, Técnico 119 US y Profesional 126 US.

Esto representa el 17,5% al básico a la Unidad Salario en abril y se aproximaría a un 21% acumulado en mayo con la suba de otro 5%. El incremento salarial “tiene alcance para el sector pasivo (jubilados y pensionados) y comisiones de fomento”, aclararon los funcionarios, puesto que en anteriores paritarias la suma ofrecida había sido en concepto de “no remunerativa”, es decir, no incluía a los pasivos.

Marcelo Ojeda, secretario general de APAP (Asociación del Personal de la Administración Pública), confirmó el acuerdo y en declaraciones a radio LU12 AM680 precisó que el 21% de aumento, “en plata significan unos 100 mil pesos para una categoría baja”, lo que consideró una suma importante, aunque aclaró: “A mediados de junio nos sentamos de vuelta” a discutir salarios.

Asimismo, el sindicalista afirmó que “le parece perfecto” que el gobierno de Claudio Vidal mantenga la mesa de paritarias abierta. “Mi idea como secretario general de APAP fue siempre ir agarrando de a poco y después, a final de año, ver cuánto porcentaje se agarró”, sostuvo. Y recordó que “en una paritaria que fue muy buena con la exgobernadora Alicia (Kirchner), llegamos a un 80%” de aumento.

No obstante, Ojeda coincidió en que todo incremento “siempre va a ser insuficiente” en este contexto inflacionario. Incluso, remarcó que un condicionante que tiene el personal que depende de la administración pública central es que cuando hay un aumento, incide en miles de personas.

Sobre las negociaciones, adelantó que en de junio volverán a reunirse con la expectativa que haya otro aumento. “El gobernador está dispuesto a negociar y a darle aumento a los empleados públicos”, subrayó y remarcó que Vidal viene “del sindicalismo y entiende la situación de los trabajadores”.

Asignaciones Familiares

Cabe recordar que, al igual que en la paritaria docente, el Gobierno de Santa Cruz anunció que firmó un decreto para aumentar el monto de las Asignaciones Familiares por Hijo para todos los trabajadores públicos.

Se trata de un incremento que comenzará a regir a partir del 1 de mayo de 2024, según lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 0428/24, por lo que se hará efectivo con el pago de haberes en la próxima liquidación a principios de junio. Según explicó el viernes pasado el subsecretario de Programación y Evaluación Financiera e Infraestructura del Ministerio de Economía, Ezequiel Verbes, el montó ascenderá a $ 21.000 por la Asignación por Hijo, a $ 21.000 el Prenatal y a $ 42.000 la asignación por Hijo con Discapacidad.

En este último caso, los gremios indicaron que ese tipo de decisiones debe ser llevada a la paritaria y criticaron que se haya hecho por decreto. “Es innecesario el avance de cualquier instrumento que atropelle los ámbitos de discusión sobre las relaciones laborales democratizadas en el marco de la ley vigente”, indicó ATE. Por su parte, solicitaron que el incremento salarial impacte a partir del mes de abril y se llevaron la oferta para ser analizada en asambleas.