Por Matías Resano (Crónica)

En el barrio Villa Atlántida, partido de Lanús, los vecinos aseguran estar abandonados por la gestión del Intendente Julián Álvarez. En razón de una serie de exigencias que, según sus habitantes, no han sido resueltas en la zona, y que se vinculan a la reparación de las calles, el desagote de loa sumideros y la recolección de basura, principalmente. Por lo tanto, los propios demandantes decidieron agruparse con el fin de autogestionarse ante la falta de respuestas de las autoridades municipales.

“Hace 68 años que vivo en Lanús, y nunca vi tan descuidada la calle Zamora como ahora. Desde antes de diciembre hay un cráter que nadie vino a cubrir”, detalló a Crónica Alicia Oviedo, vecina del barrio Villa Atlántida, a pocos metros del cruce de Zamora y De Horno, uno de los tramos más dañados, según ella misma precisó. No obstante, Cristian Montiel, integrante de la Junta Vecinal, remarcó, ante este medio, que “ya de por sí Lanús es una ciudad de baches. Hay calles con terribles pozos de hace muchos años”.

Sin embargo, Mario Naguila, también habitante de Villa Atlántida, enfatizó que “lo más grave es que nunca vinieron a limpiar los sumideros en estos meses. Entonces cuando llueve, se inunda enseguida”. Un ejemplo de ello, le citó Naguila a Crónica, “es el caso de Juan Gambandé, ex entrenador de arqueros de Racing, cuyo garaje quedó bajo agua, y perdió su auto, y demás bienes de valor”. Por su parte, Oviedo sostuvo que “antes había prevención, y por lo tanto, cuando llovía, los desagües estaban destapados”.

Estrechamente vinculado al no desagote de los sumideros, la acumulación de basura constituye otro motivo de reclamo de los vecinos. El mayor caudal de residuos tiene lugar en la Playa de Incautados, situada en la calle Jujuy al 1500, de dicho distrito. Allí se trasladan a los autos en infracción, en una cantidad considerable, colmando la totalidad del establecimiento, y en las inmediaciones vive Montiel. En base a su cercanía, el hombre reveló que “es el centro de la mugre, el pasto no se corta hace meses, sumado a las aguas servidas, estando en pleno brote de dengue”. En este sentido, Mario Naguila aseguró que “les dejan la basura en la vereda de una dependencia municipal el pasto está altísimo, y no hacen nada. Por eso nadie me saca de la cabeza que no nos quieren atender, que nos dejan al abandono”.

Justamente, la falta de atención que refleja Naguila, la argumentó en que “hace un mes y medio les avisé que las luces de la Plaza Atlántida (inaugurada en diciembre de 2016) se quemaron, y recién el martes pasado repusieron 4 focos, pero quedan otros 2 por cambiar porque no contaban con los materiales. Por eso, este espacio sigue sin tener buena iluminación”.

Pero además de las carencias en materia de infraestructura, la frecuencia delictiva representa otra fuente de preocupación y malestar. Al respecto, Alicia Oviedo dejó en claro que “la inseguridad está terrible, se roban hasta el cobre del tendido eléctrico. Hay mucho alcohol y droga”.

Frente a esta serie de problemáticas, los residentes de Villa Atlántida coincidieron en afirmar que desde el Municipio “jamás se acercaron. Han mandado a representantes, pero que no tienen relevancia ni poder de decisión”.

Por esta razón, los vecinos determinaron convocarse y comenzar ellos mismos a establecer las prioridades a resolver, con el afán de “mejorar nuestra calidad de vida frente a esta realidad perturbadora que se apoderó del barrio”, concluyó Oviedo.

El barrio Villa Atlántida comprende la avenida Hipólito Yrigoyen hasta San Martín, entre Remedios de Escalada e Intenté Manuel Quindimil. Justamente el cruce de esta con Yrigoyen representa la esquina de la ubicación de la Municipalidad, reflejando así una cercanía muy remota con el mencionado punto del distrito. No obstante, sus habitantes enfatizaron que ninguna autoridad municipal se acercó en pos de atender sus demandas.