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Este miércoles se llevó adelante una nueva mesa de negociación entre el Ejecutivo Provincial y las entidades gremiales que agrupan a los trabajadores de la Administración Central, en la sala de reuniones de la Cartera de Trabajo en Río Gallegos.

Durante el encuentro con la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura provincial, presentó una nueva oferta salarial, conformada de la siguiente manera:

-Mes de julio, incrementar en un 10 % el valor de la US.

-Mes de agosto, incrementar en un 1% el valor de la US.

-Mes de septiembre, incrementar en un 2% el valor de la US.

-Mes de octubre, incrementar en un 1% el valor de la US.

-Mes de noviembre, incrementar en un 2,9% el valor de la US.

Un total del 17,8 % acumulado.

Es importante resaltar que los presentes incrementos son acumulativos, y tienen alcance al sector activo y pasivo (jubilados y pensionados).

En ese marco, las entidades gremiales expusieron sus puntos de vistas y manifestaron la intención de analizar la propuesta.

Finalmente, los representantes del Poder Ejecutivo, manifestaron que se irán fijando las fechas de las paritarias sectoriales entre esta semana y la próxima. A la vez, la autoridad laboral estableció cuarto intermedio hasta el viernes 26 a las 17:00.

Las partes se volverán a reunir en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la Capital Santacruceña.