Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Poder Ejecutivo provincial avanzó en un acuerdo salarial con los gremios que representan a la salud y a la Administración Pública Central. “El reclamo es justo. Nadie puede desconocer la difícil situación económica que atraviesa el país y que los salarios muchas veces no alcanzan“, expresó en diferentes oportunidades el gobernador Claudio Vidal al legitimar las demandas de los estatales.

En este escenario de crecientes desafíos, las mesas de negociaciones colectivas de ambos sectores, establecieron las pautas de recomposición de haberes y las agendas de regularización laboral para la segunda mitad del año.

Las audiencias se llevaron adelante con la pauta de diálogo abierto bajo un escenario financiero de extrema complejidad para las provincias de todo el pais. En Santa Cruz, culminaron con esquemas de incrementos escalonados y acumulativos que benefician de manera directa tanto al personal activo como al sector de pasivo. Ambas instancias incorporaron mecanismos de revisión semestral con el propósito de monitorear las variables macroeconómicas y evaluar el poder adquisitivo de los agentes del Estado.

Paritaria central

La resolución de la paritaria central se consolidó mediante la aprobación por mayoría de la propuesta definitiva presentada por el Poder Ejecutivo provincial. El dictamen favorable contó con el aval de la Asociación de Profesionales de la Administración Pública (APAP) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En contraste, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo formal en el acta de cierre por considerar insuficiente el porcentaje ofrecido. La aceptación mayoritaria permitió dar por concluida la etapa de negociación colectiva, garantizando la previsibilidad financiera y la continuidad del funcionamiento administrativo de las dependencias estatales.

El incremento salarial acordado contiene un acumulado del 17,8% que se liquidará de manera escalonada en tres tramos sucesivos.

El gráfico explica cómo es el acuerdo para cada sector del Estado.

El primer tramo del aumento se abonará con los haberes mensuales de julio y será del 12% del valor de la Unidad Salarial (US). El segundo tramo será del 2,1% adicional, que se liquidará con el pago de septiembre, y el tercer segmento del 3% impactará en los salarios correspondientes a octubre.

Al ser acumulativo, el porcentaje final consolida la mejora sobre la base del mes inmediato anterior, alcanzando por igual a los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

Además del incremento, el Gobierno de Claudio Vidal dejó su compromiso de reabrir las mesas salariales durante octubre. Esta cláusula de revisión periódica fue ratificada por las autoridades gubernamentales y las entidades sindicales que aceptaron el acuerdo ofrecido con el objetivo de analizar la evolución de la economía y el estado general de las cuentas públicas antes del cierre del año.

Pase a planta permanente

Asimismo, en el diálogo hubo avances significativos en materia de estabilidad laboral, una demanda que los gremios insistieron en diferentes oportunidades. De esta manera, el Poder Ejecutivo dispuso del pase a planta permanente de “todos aquellos trabajadores que reúnan las condiciones reglamentarias vigentes, fijando como fecha límite para el corte administrativo el 31 de mayo de 2026”.

Los agentes que registren deudas en la terminalidad del nivel secundario iniciarán la tramitación de sus expedientes, supeditándose la estabilidad del cargo a la obtención y presentación formal del título de estudios correspondientes.

Así fue el acuerdo en salud

En el ámbito de la sanidad, la gestión provincial avanzó junto a los gremios en una recomposición salarial acumulada del 17,9% para todo el personal. De este debate participan los tres gremios de la Administración Central (ATE, APAP y UPCN) y se sumaron ATSA y FESPROSA.

El acuerdo salarial se diferencia de la Administración Pública Central. Mientras que para los agentes de la exley 591 se abona en tres tramos, para los de la salud se paga en cuatro. Se estableció un aumento inicial del 2% sobre el valor de la unidad salarial correspondiente a junio, seguido por un incremento del 10% que rige para los haberes de julio.

El esquema se completa con la aplicación de un 2,1% adicional en el mes de septiembre y un tramo final del 3% fijado para los salarios del mes de octubre.

Los paritarios de APAP y UPCN, los que dieron acuerdo.

Retroactivos y aguinaldo

La liquidación de los haberes para el personal sanitario posee una particularidad operativa respecto a los plazos de efectivización de los retroactivos. Debido a los tiempos requeridos para los procesos administrativos, las autoridades provinciales confirmaron que el retroactivo correspondiente al mes de junio y el proporcional del sueldo anual complementario (SAC) no se pagarán de forma inmediata, sino que se liquidarán de manera conjunta con los haberes ordinarios del mes de agosto.

Esta metodología de pago de incrementos acumulativos alcanza tanto al escalafón activo de los hospitales y centros de salud de la provincia y a los jubilados y pensionados del sector pasivo que dependen de la estructura previsional santacruceña.

CCT y y regularización laboral

La agenda complementaria acordada para el área de salud incorpora plazos específicos para la actualización de las condiciones laborales y la carrera sanitaria.

Los paritarios del Ejecutivo y sindicales fijaron la primera semana de septiembre para proceder a la reapertura formal de las comisiones de discusión del convenio colectivo de trabajo sectorial, el cual abarca a personal de salud, ambiente y de la Caja de Servicios Sociales.

En paralelo, el Poder Ejecutivo asumió la responsabilidad técnica de trabajar en la regularización de los tramos y grados escalafonarios, respondiendo a las demandas orientadas a reconocer la trayectoria y profesionalización de los agentes.

Finalmente, el acta sectorial determinó que las negociaciones propiamente salariales se reanudarán formalmente durante la primera semana de octubre, para reevaluar la evolución de las variables económicas del sector y debatir los salarios.