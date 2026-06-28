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La matriz productiva y ambiental de Santa Cruz cuenta con un nuevo mapa estratégico. Un equipo de científicos regionales logró certificar cómo los diferentes ambientes de la provincia sostienen, de manera invisible pero cuantificable, tanto la economía tradicional como las nuevas oportunidades del turismo de naturaleza.

El estudio analizó exhaustivamente la distribución de los Servicios Ecosistémicos (SE) —los beneficios concretos que la naturaleza aporta a la sociedad— y la biodiversidad potencial dentro de los principales tipos de vegetación del territorio santacruceño. Para alcanzar estos resultados, los investigadores evaluaron de forma cruzada la presencia de especies indicadoras de plantas, insectos, aves y mamíferos junto con los valores culturales, de regulación y de provisión de cada área.

La investigación determinó que la geografía provincial no funciona de manera homogénea, sino que cada ambiente posee una especialización ecológica única. Los humedales santacruceños registraron los valores más altos en servicios culturales, específicamente en variables vinculadas a la estética del paisaje y la recreación, consolidándose además como piezas clave para la regulación hídrica ambiental.

Por otro lado, las zonas dominadas por subarbustos presentaron los índices más elevados asociados a la conservación pura y el valor de existencia de la naturaleza. En tanto, la mayor concentración de biodiversidad potencial se localizó de forma nítida en los pastizales de estepa.

Planificación con aval científico

El Dr. Pablo Peri, especialista del Grupo Forestal Agrícola y Manejo del Agua (FAMA) del INTA Santa Cruz y uno de los responsables de la iniciativa, remarcó el valor operativo de estos hallazgos. “La investigación aporta información estratégica para la planificación del uso del suelo y la gestión sostenible de los recursos naturales”, detalló.

Para el científico del INTA, contar con estos indicadores precisos modifica la manera de proyectar el territorio. “Esta información puede contribuir a mejorar la planificación territorial y la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. Destacan la importancia de integrar tanto los beneficios económicos como los valores ambientales y culturales que aportan los ecosistemas”, analizó Peri.

Los autores del trabajo científico insistieron en que resguardar la heterogeneidad del paisaje y sostener altos niveles de biodiversidad no es un freno al desarrollo, sino un seguro de supervivencia económica. Esta diversidad biológica fortalece la resiliencia de los campos frente a las crisis climáticas globales y, de manera simultánea, blinda el desarrollo de actividades emergentes de alta rentabilidad como el ecoturismo.

Sello de origen y valor agregado para el campo

Uno de los puntos más disruptivos del informe técnico radica en su aplicación comercial directa para el sector agropecuario tradicional de la Patagonia. Los datos obtenidos prometen transformarse en una herramienta concreta para agregar valor en origen a los productos obtenidos en los pastizales naturales.

La producción de lana y carne ovina en Santa Cruz históricamente fue vista bajo la categoría de SE de provisión, al transformar el forraje disponible en fibra y alimento. Sin embargo, la investigación demostró que los establecimientos que realizan un manejo ganadero sostenible contribuyen activamente al mantenimiento de múltiples servicios de regulación y soporte, como el ciclo del agua en ríos, arroyos y napas freáticas.

Peri advirtió que la discusión actual suele limitarse de forma casi exclusiva a la captura de carbono, perdiendo de vista la complejidad del ecosistema. El estudio santacruceño derribó esa mirada parcial al demostrar científicamente que conservar el carbono orgánico del suelo favorece de forma directa una mayor producción de forraje para los animales. El manejo sustentable, bajo esta nueva perspectiva, pasa a ser un argumento de venta internacional ante mercados que exigen certificar la salud ambiental de los campos de origen.