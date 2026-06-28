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La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) presentó su Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El informe de la entidad técnica monitoreó las publicaciones financieras oficiales en los sitios web de las provincias durante la primera quincena de abril de 2026.

Santa Cruz consolidó uno de los saltos más importantes del país al registrar una mejora de 45 puntos en comparación con el semestre anterior. El notable repunte de la administración santacruceña permitió la salida de las categorías inferiores y el ingreso directo al Grupo II del ranking nacional, bajo la calificación de cumplimiento alto.

La provincia se posicionó firmemente en la franja que oscila entre los 80 y 90 puntos de valoración. El informe detalló que Santa Cruz cumplió con la visibilización de la mayor parte de la información requerida por la normativa nacional, publicando de forma abierta los esquemas de inversión, ejecución de gastos y stocks de deuda pública, aunque omitió los datos puntuales de la planta de personal.

La gestión santacruceña compartió este segundo lote de rendimiento con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén y Tucumán. Esta última jurisdicción acompañó a Santa Cruz en el podio de los mayores progresos federales al incrementar su marca en 55 unidades, indicó “Noticias Argentinas”.

El Ministerio de Economía de Santa Cruz.

Contraste nacional y retroceso general

El marcado crecimiento de Santa Cruz cobró mayor relevancia al producirse en un escenario de marcado deterioro en la transparencia fiscal argentina. El promedio del índice a nivel nacional sufrió una desmejora visible al caer de 74,3 puntos en septiembre de 2025 a 70,9 puntos en esta última medición. Si la comparación se realiza respecto a marzo del año pasado, el desplome generalizado fue de 6,8 puntos.

El comportamiento del mapa federal mostró una fuerte polarización. Únicamente siete distritos lograron optimizar sus registros, otras ocho provincias mantuvieron sus indicadores estables y siete jurisdicciones sufrieron caídas severas en sus rendimientos.

Tierra del Fuego lideró los retrocesos de la Patagonia y del país con una pérdida drástica de 60 puntos. El bloque de descensos agudos se completó con Jujuy y Río Negro, provincias que disminuyeron sus marcas en 55 unidades cada una durante el mismo período.

La configuración del ranking federal

El escalafón general quedó liderado por el Grupo I de cumplimiento estricto. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe obtuvieron la puntuación perfecta de 100 unidades al presentar de manera impecable el Presupuesto 2026 y la totalidad de los datos de cierre del ejercicio 2025.

Detrás del lote de vanguardia que integra Santa Cruz se ubicó el Grupo III de cumplimiento intermedio, que reunió a las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones.

Por su parte, el Grupo IV englobó los desempeños de cumplimiento bajo con marcas de entre 30 y 55 puntos. Esta franja sumó a ocho estados provinciales, entre los que llamativamente se destacaron Buenos Aires y Mendoza por sus bajas calificaciones.

El relevamiento de la asociación civil cerró sin registrar provincias en el Grupo V, destinado al incumplimiento absoluto. Asimismo, el organismo excluyó del análisis general a La Pampa y San Luis debido a que ambas administraciones mantienen su postura histórica de no adherir al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.