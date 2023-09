La dirigente radical de Caleta Olivia, Paula Obaya, es candidata a concejal de la ciudad del Gorosito, en un sublema que postula a intendente al actual vicegobernador Eugenio Quiroga, dentro del lema Unión por la Patria.

Antes de esta decisión, estuvo trabajando y apoyando la candidatura a gobernador de Pablo Grasso. Entrevistada en LU12 AM680, explicó que el “clic” fue darse cuenta de que su espacio “no era por acá”, en referencia a que sucedieran muchas cosas en el radicalismo santacruceño.

“Mi actitud no es por el radicalismo en sí, sino por la dirigencia y por muchas cosas que por años no estuve de acuerdo y me agotaron, me desgastaron y me cansé de una dirigencia totalmente personalizada, con gente que no te deja participar y sobre todo en Caleta Olivia donde siempre somos el último orejón del tarro y una se termina cansando de esas cosas”, expresó.

Respecto de a cuál dirigencia consideraba como la UCR en este momento, si a la que se quedó en Cambia o la que se fue a Por Santa Cruz, respondió que ninguna de las dos. “Lamentablemente creo que se deben replantear por qué quedaron dirigentes por un lado y militantes por el otro”, al tiempo que subrayó: “Por ese motivo, salieron las elecciones como salieron”.

Postulación

“En 24 años que estoy en política, es la primera vez que encabezo una lista, participé pero en segunda y tercera instancia. Ahora me sumé, cuando Eugenio Quiroga y Pablo Grasso trabajan en la instancia provincial, con ganas, amo la política y nunca bajé los brazos a pesar de todo”, dijo en sus declaraciones.

Luego recordó que antes de marcharse del radicalismo, habló con la dirigencia del Comité Provincia, en ese momento la presidencia estaba en manos de Daniel Gardonio. “Le expliqué mi situación, sólo quise aclarar los tantos, muchos sabían de la problemática que me afectó en lo personal y me cansé de que el radicalismo sólo pusiera palos en la rueda“.

En esta línea, señaló que la apuesta es avanzar en un Concejo Deliberante más activo y solucionar los problemas que tiene Caleta Olivia. “Siempre voy por el lado de los jóvenes, apuesto a trabajar con gente que tenga ganas. Más del 50% del electorado tiene entre 16 y 35 años y tenemos que trabajar por ese lado, no por el voto, sino que los chicos hoy tienen falta de trabajo y poca profesionalización“.

Así, remarcó que “en Caleta Olivia hay una universidad totalmente deficitaria, no hay caletenses egresados, las carreras que hay son prácticamente inútiles y tampoco hay un apoyo porque salen de un secundario sin clases y tienen que afrontar una carrera universitaria sin poder sustentarla. La deserción es muy grande”.

Asimismo, indicó que las empresas productivas de la región buscan mano de obra calificada y al no existir esa oferta completan los cupos laborales con personas que migran hacia Santa Cruz, por lo que los caletenses “tienen que quedarse con lo que tienen a mano”.

De esta manera, Paula Obaya, señaló que desde el Concejo Deliberante -en caso de llegar- buscará articular junto al Municipio y las casas de altos estudios un programa que permita a los jóvenes de la región construir alternativas válidas desde las universidades, con la misión de brindar herramientas y con el foco puesto en el desarrollo de la región y sus habitantes a partir del conocimiento.