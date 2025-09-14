Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del prolongado conflicto docente, el diputado provincial por el Partido Ser Pedro Luxen se refirió a la situación en la última sesión de la Cámara de Diputados. Confirmó que se reunió recientemente con el Secretario General de ADOSAC (César Alegre) y parte de la comisión directiva del gremio docente, a pedido de ellos, y aseguró que el diálogo con el Gobierno “se va a retomar” próximamente.

Mientras tanto, el gremio llevará adelante un nuevo congreso provincial este lunes a partir de las 11:00 de la mañana. Las asambleas definieron que quieren continuar con medidas de fuerzas y quedan sujetas a ser convocados a paritarias.

Pedro Luxen en la paritaria docente de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Esfuerzo

El legislador, quien fue parte de la paritaria cuando integró el Poder Ejecutivo Provincial el pasado año, destacó que el Gobierno de la provincia hizo un “esfuerzo enorme” en materia salarial. Afirmó que el acuerdo logrado el 2024 fue “muy importante y uno de los acuerdos más alto del país“.

Subrayó que los docentes recuperaron un 70% por sobre la inflación y que el sector ahora cuenta con una cláusula gatillo, lo que significa que la administración pública “dejó de perder frente a la inflación“. “El gobierno hizo un norme esfuerzo”, agregó.

A pesar de que el sector educativo es el que “más presupuesto tiene en materia salarial”, Luxen reconoció que la provincia de Santa Cruz tiene un déficit de más de 30.000 millones de pesos. Aclaró que con sus declaraciones no busca decir que los docentes “ganan mucho”, sino que busca “resaltar el esfuerzo que hizo este Gobierno en sostener la cláusula gatillo” frente a un “retraso en materia salarial de muchísimos años”.

ADOSAC pidió a los sindicatos manifestarse por esta multa “absurda e ilegal”. FOTO: LEANDRO FRANCOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Críticas a la oposición

El diputado también apuntó que en Diputados se presentaron proyectos en favor de ADOSAC demandando una pronta solución al conflicto. “Se carece quizás un poquito de moralidad“, sentenció, en referencia a quienes hoy piden que “se levanten las multas” y que “se sientan a negociar”, cuando son los mismos funcionarios que “se quedaron callados en esta legislatura durante los años anteriores, cuando el conflicto docente incluso era más aguerrido que el que estamos teniendo hoy”.

“Se va a retomar el diálogo y lo que más quiere el Gobernador es que rápidamente los chicos vuelvan a las clases“, “el lugar en el que se reunirán será en el Ministerio de Trabajo”.

En otro pasaje de su intervención en la pasada sesión en Diputados también se refirió a la decisión del sindicato de no acatar las conciliaciones obligatorias. Con total “honestidad” y basándose en su propia experiencia como dirigente gremial, afirmó que “las conciliaciones obligatorias no son para someterlas a la asamblea, son para acatarlas“.

Asimismo, se comprometió a hacer todo su esfuerzo para que el conflicto se resuelva.

Para el diputado, un proceso de conciliación de “15 días en un proceso conciliatorio no le cambia la vida absolutamente a nadie”. Se recuerda que el Gobierno aplicó una multa millonaria a ADOSAC por no acatar las medidas interpuestas por Trabajo.

Concluyó que se tienen que discutir “todos los puntos” en la mesa de negociación, incluyendo las condiciones de trabajo y la multa, y que la Provincia “lo que más quiere es que rápido los chicos vuelvan a las clases”. Confía en que el conflicto se resolverá “en los próximos días”.