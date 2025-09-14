Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con un acto en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, La Libertad Avanza, espacio del presidente Javier Milei, presentó este domingo a sus candidatos a diputados nacionales, Maira Frías (Comodoro) y Julián Moreira (Trelew), acompañados por el diputado nacional César Treffinger.
El lanzamiento contó con la presencia del equipo nacional del espacio, representado por Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. La jornada tuvo una numerosa concurrencia que respaldó un mensaje unificado de cara a las elecciones del 26 de octubre, con consignas como: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y “Kirchnerismo o Libertad”.
El evento reunió a referentes locales y provinciales, afiliados, simpatizantes y ciudadanos, quienes completaron el salón para acompañar a los postulantes y al presidente de LLA Chubut, César Treffinger, encargado de cerrar el acto.
La primera en hablar fue la Dra. Maira Frías, quien expresó: “Nuestro presidente fue claro desde el principio: el cambio real requiere esfuerzo y sacrificio. Ya atravesamos la primera etapa, en la que hubo que ordenar, limpiar y poner en marcha las bases del verdadero cambio. Ahora estamos entrando en una nueva fase, donde no podemos permitirnos volver a la decadencia del pasado”.
Y subrayó: “Lo que se logró no puede tirarse a la basura. Bajamos la inflación, reducimos el gasto público, terminamos con los piquetes, reducimos impuestos y le pusimos fin a los privilegios de la casta. Ahora debemos defender el superávit, el equilibrio fiscal y completar la segunda etapa del gobierno, avanzando con reformas muy importantes, como lo son, la laboral, la previsional y la impositivas por ejemplo”.
En un llamado a los votantes, la candidata afirmó: “Este 26 de octubre se define el modelo de país que queremos. Es ahora o nunca. Es a todo o nada. Necesitamos más diputados en el Congreso que, como César Treffinger, estén comprometidos con este proyecto de transformación y dispuestos a defender al presidente frente a los que no quieren el verdadero cambio que necesita el país”.
Luego tomó la palabra el Dr. Julián Moreira, segundo en la lista, quien indicó: “Este equipo no vino a especular. Vinimos a dar la pelea por las ideas de la libertad. Somos la única alternativa real al kirchnerismo. El futuro de Argentina se juega ahora. Es ahora o nunca”.
En tanto, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón saludaron a la militancia y respaldaron a los candidatos en la provincia. Asimismo, asistieron los candidatos suplentes a diputados nacionales, 1° supl. contadora Silvina Florentino (Puerto Madryn) y 2° supl. licenciado Leandro Ruata (Puerto Madryn), junto a los postulantes al consejo de la magistratura por las circunscripciones Trelew y Esquel, Facundo Lazzaro y Cristian Ortiz.
Treffinger, por su parte, hizo hincapié en que “no hay tiempo para medias tintas. Hoy los argentinos tienen una opción real, que ya gobierna y que está cambiando el país. Defender a Milei es defender el presente, el futuro y la prosperidad que todos queremos para la república argentina”.
En su mensaje final, remarcó: “Kirchnerismo o libertad, esa es la verdadera elección. Desde Chubut vamos a seguir acompañando este verdadero cambio que necesita nuestro querido país. Dios bendiga a Chubut y a la republica argentina”.
