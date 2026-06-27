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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros comunica que el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, sufrió un accidente doméstico que le provocó un hematoma profundo a nivel de la cadera.

Como consecuencia de esa lesión, el integrante del gabinete del gobernador Claudio Vidal, fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Regional de Río Gallegos, donde se realizó el drenaje del hematoma y la limpieza de la zona afectada. El procedimiento se desarrolló de manera satisfactoria y el paciente presenta una evolución favorable.

Por indicación del equipo médico tratante, Pedro Luxen permanecerá internado en observación para continuar con los controles y el seguimiento correspondiente.

Finalmente, el jefe de Gabinete hizo llegar su profundo agradecimiento a todo el personal del Hospital Regional de Río Gallegos, especialmente a los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud que participaron de su atención, destacando el profesionalismo, la dedicación y la calidad humana brindada durante todo el proceso asistencial.

Trabajo en la semana

En la semana, Pedro Luxen y gobernador Claudio Vidal, recibieron al procurador general Eduardo Sosa, luego de que la Honorable Cámara de Diputados aprobara su restitución al cargo, poniendo fin a una situación que se extendió durante años.

Durante el reciente encuentro, el mandatario provincial sostuvo que la restitución del procurador Eduardo Sosa constituye “un acto de justicia institucional” y el cumplimiento de una deuda histórica que el Estado mantenía pendiente.

En ese encuentro, el gobernador Claudio Vidal también puso en valor el trabajo compartido con el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, con quien impulsa la agenda de transformación del Estado provincial.

“Con Pedro Luxen compartimos muchos años de trabajo dentro de este proyecto político. Hemos recorrido un largo camino al servicio de Santa Cruz, enfrentando desafíos y sosteniendo siempre las mismas convicciones. Su compromiso, su lealtad y su capacidad de trabajo han sido fundamentales para llegar hasta acá y seguir impulsando las transformaciones que nuestra provincia necesita”, señaló.

Asimismo, remarcó que ambos continúan trabajando con una visión común orientada a consolidar instituciones sólidas, transparentes y al servicio de los santacruceños.

Asimismo, en las redes sociales, el Jefe de Gabinete de Santa Cruz recibió un fuerte apoyo y acompañamiento de la militancia del partido SER señalando que se encontraban al lado del dirigente político “en las buenas y en las malas”. Asimismo, le desearon una pronta recuperación de su estado de salud.