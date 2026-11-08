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El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, habló en exclusiva con La Opinión Austral luego del encuentro que el papa León XIV encabezó este domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. “El papa dio un discurso realista, sabe lo que pasa en la Argentina”, expresó al referirse a las palabras del pontífice.

El funcionario fue invitado por el gobernador Claudio Vidal, quien lo convocó para acompañarlo en la recepción organizada por la Secretaría General de la Presidencia. La actividad reunió al presidente Javier Milei y a mandatarios provinciales de distintos espacios políticos, en un encuentro institucional sin distinciones partidarias.

Durante la ceremonia, Luxen estuvo sentado junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Por su parte, Vidal compartió la actividad con sus pares de otras provincias. A su lado estuvieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y su esposa, Eliana Albornoz. En la fila, delante del mandatario santacruceño, se encontraba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

El gobernador de Santa Cruz participó del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad, junto a los demás mandatarios provinciales. A su lado estuvo Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, acompañado por su esposa, Eliana Albornoz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

La participación de la comitiva provincial se dio en el marco de una agenda institucional desarrollada durante la semana en Buenos Aires. Entre las actividades previas se destacaron las reuniones vinculadas a las represas hidroeléctricas, el jueves, y los encuentros realizados en Casa Santa Cruz, el viernes. La presencia de Luxen junto a Vidal en el Palacio Libertad se sumó así a las distintas gestiones y actividades que las autoridades santacruceñas llevaron adelante en la capital del país.

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