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El diputado por el ARI Coalición Cívica de Santa Cruz, Pedro Muñoz, fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos y analizó la primera sesión de la Cámara de Diputados tras el retiro del proyecto de emergencia económica impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial.

Recordó que en los últimos dos años el “Ejecutivo Provincial impulsó emergencias en materia comercial, hidrocarburífera, climática, administrativa y de salud”. Destacó que “todas fueron aprobadas por unanimidad o en su mayoría el 90%, salvo alguna abstención, ningún voto en contra”.

Este nivel de acompañamiento habla de la “responsabilidad de la Cámara de Diputados respecto a entender las situaciones críticas”, dijo y remarcó que las medidas fueron trabajadas desde el Ejecutivo y consensuadas. “Salieron por unanimidad porque fueron propositivas, es decir, en la búsqueda de soluciones con los sectores involucrados o con el gobierno mismo que las necesitaba”.

Mencionó la existencia de un borrador previo que había circulado y fue negado por las autoridades en su momento. “Mucho de lo que se escribió en ese proyecto que sí ingresó tiene la letra prácticamente la misma de una parte de aquel borrador negado“, advirtió el referente del ARI.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Diálogo

El legislador expresó su preocupación por la” falta de diálogo previo con los sectores de trabajo”. Afirmó que “la preocupación fundamentalmente la van a padecer ellos con el tema de cómo se van a desarrollar unas paritarias que en definitiva van a estar muy encorsetadas“.

Para Muñoz, es el Ejecutivo quien debe trabajar previamente para que las leyes lleguen al recinto con licencia social como ya llegaron las iniciativas restantes.

En relación a las herramientas financieras, recordó que se brindó por mayoría desde Diputados al Ejecutivo la posibilidad de endeudamiento y colocación de letras.

“Es una herramienta para que los trabajadores justamente no padezcan una situación crítica por la baja de recaudación propia“, explicó.

El legislador analizó que la actual coyuntura de guerra internacional podría generar una suba en el valor del petróleo.

El impacto no sería tan alto debido a que la producción es baja comparativamente con otros años. “Indudablemente un grado de veranito en términos económicos. Probablemente sea una oportunidad para discutir de nuevo y darle una vuelta de tuerca a una emergencia“, señaló. Muñoz diferenció entre una emergencia que congele paritarias y una que garantice la estabilidad salarial.

El legislador criticó el manejo dialéctico del gobierno respecto a la pauta salarial. Muñoz recordó una anécdota de su época como secretario general gremial sobre el presupuesto y la masa salarial. “Sería pauta salarial cero si vos repetieras la masa, el gasto corriente del ejecutado del 2025. La proyección de este presupuesto tiene este porcentaje alrededor del 27%“, detalló.

Sobre el endeudamiento solicitado, el diputado explicó que la provincia no cuenta con una autonomía total. “En base a sus recursos vos podés solicitar un préstamo. El máximo es 15% y para que te lo autorice lo tiene que autorizar el Tesoro Nacional“, precisó Muñoz. El legislador solicitó que se blanqueen cuáles son las exigencias del Gobierno nacional para el financiamiento.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Muñoz abordó la situación de la Caja de Previsión Social ante los rumores de modificaciones. El diputado recordó que la caja es constitucionalmente intransferible. “El problema es si va a adoptar tu régimen al régimen nacional, si la conciliás. La caja va a seguir funcionando de provincia, la discusión es el régimen“, advirtió. Señaló que esta es una pelea presente desde el año 2000.

El legislador consideró sumamente acertada la decisión unánime de retirar el proyecto de emergencia. Muñoz instó a que se aproveche esta oportunidad para abrir un espacio de charla con los sectores involucrados. “Esta cámara responsablemente ha acompañado todas las emergencias que ha solicitado el ejecutivo cuando han sido consensuadas“, concluyó.