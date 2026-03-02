Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario de Minería de Santa Cruz, Pedro Tiberi, fue entrevistado por LU12 AM680, el funcionario aseguró que el sector atraviesa un proceso de crecimiento sostenido.

Se mantuvo en sintonía con lo expresado por el gobernador Claudio Vidal en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Santa Cruz al indicar que la “actividad minera se posicionó como el gran motor del comercio exterior durante el último ejercicio, las exportaciones alcanzaron los USD 2.300 millones, el sector representó más del 86% de las ventas externas totales de la provincia, registrando un crecimiento interanual superior al 33%“.

Asimismo, se anunció el “reciente hallazgo de FOMICRUZ de 10.000 toneladas de uranio y metales estratégicos como el vanadio, lo que asegura la continuidad de la actividad extractiva por décadas”.

“Es verdad lo que ha comentado el señor gobernador, hemos repuntado y vamos a seguir repuntando, tenemos varios proyectos que comenzaron a perforarse a fines de este enero y van a continuar hasta marzo y esperando los resultados que sean positivos”, afirmó Tiberi a la “Decana de la Patagonia“.

El gobernador Claudio Vidal en la Asamblea Legislativa. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Nuevas áreas

Estimó que la actividad se mantendrá “hasta junio de este año en por lo menos cuatro proyectos“. Respecto a las métricas, señaló: “Fácilmente a mitad de año vamos a llegar aproximadamente con cerca de 30.000 metros perforados, o sea 30 km, es más que interesante el número”.

Así, destacó que las tareas se realizan en zonas poco exploradas y que han tenido “poca mirada por parte de las empresas“, lo que genera que “muchos exploradores pongan atención en otra parte del Macizo del Deseado“. Sobre la calidad del material, indicó: “En los testigos corona, que es la roca que sale de cuando uno va perforando, vimos que hay buenos indicios”.

Más adelante, señaló que “se entendió el mensaje del gobernador y los proveedores contrataron toda mano de obra loical y alrededor. Es una muy buena noticia”.

Los proyectos Monteleón y Joaquín

Sobre los 30 kilómetros de exploración, aclaró que no incluyó otros desarrollos exploratorios en curso. “Respecto del proyecto que se conoce el proyecto Monteleón junto con el proyecto Joaquín, ellos siguen perforando y hay buenos resultados”, explicó.

“La idea de ellos es que en estos momentos están cerca de 160 millones de onzas equivalente de plata. Una vez que lleguen a los 200 millones de onzas de plata, posiblemente ese sea una nueva mina“, reveló el secretario.

Advirtió que “hay que invertir mucho dinero para seguir explorando porque el área esa es muy extensa y en superficie no se ve absolutamente nada“. Para estos trabajos se utilizan técnicas como magnetometría y gravimetría. “Toda una serie de técnicas para saber qué es lo que se puede encontrar por debajo del suelo”, precisó y repitió que “el área es muy auspiciosa y permitirá que otras compañías se sientan atraídas a trabajar”.

Producción de oro y plata e inversión en Cerro Negro

El secretario informó que aumentó la producción en lo que va de enero respecto de otros años. “Ha ido incrementándose la producción de oro y plata. Eso es bueno porque venía de declinando y ahora está repuntando, o sea que hemos tenido un enero muy bueno“, manifestó.

Sobre la inversión en Cerro Negro, Tiberi fue contundente: “Esos 320 millones de dólares, yo creo que se van a quedar cortos. Yo creo que va a ser mucho más dinero porque las nuevas vetas que ellos quieren descubrir son estructuras mineralizadas bastante grandes por lo que se demandará más inversión”.

Impacto del escenario internacional

Más adelante, el Secretario de Minería señaló que el contexto actual marca un escenario de cierta estabilidad hacia el crecimiento para la actividad en Santa Cruz impulsado por el contexto mundial. “Uno mira a nivel mundial qué es lo que está ocurriendo en este momento entre Irak, Arabia… el viernes cerró a 5.200 la onza de oro y hoy está a 5.400“, detalló.

En cuanto a la plata, expresó: “Todos estamos esperanzados en que realmente se cumplan los pronósticos en donde la onza de plata va a llegar a los $100. Si la plata llega a los USD 100, ya vamos a tener un nuevo yacimiento que es Joaquín y Monteleón“. Actualmente, las empresas manejan valores “cerca de los USD 95“, tras una disparada desde los $74 del viernes pasado.

Tierras raras y paz social en Santa Cruz

Más adelante, mencionó la exploración de tierras raras por parte de Fomicruz, calificándola como “la nueva minería, es lo que se viene“. Subrayó la importancia de aprovechar la “ventana de oportunidades que te brinda el mundo actualmente“.

Finalmente, resaltó las ventajas de operar en el Macizo del Deseado. “Acá trabajás todo el año. No tenés conflictos sociales. En Perú o en Chile, donde hay proyectos parados porque no han logrado negociar con las comunidades”, comparó.

“Nosotros esos conflictos no lo tenemos porque el santacruceño, especialmente por las políticas que tiene hoy el gobernador, es llevar la minería a todos, entonces no hay crisis social en este momento”, concluyó Tiberi, quien describió sus salidas al campo como un “volver a renacer” al encontrar “cosas inéditas que no figuran en los libros textos universitarios“.