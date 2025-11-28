Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado provincial José “Pepe” Bodlovic (PJ) pasó un mal momento este viernes cuando asistió, como lo hace habitualmente, a un acto oficial en representación de su localidad, Comandante Luis Piedra Buena.

Fue en el marco del aniversario del Grupo de Artillería 11 que este mes de noviembre cumple 46 años. Como es costumbre, por protocolo, debía sentarse en el palco junto a la intendente Analia Farías (Por Santa Cruz), sin embargo, pusieron a una concejal en su lugar y decidió retirarse.

José “Pepe” Bodlovic junto a su hijo, Federico, quien también fue intendente de Piedra Buena.

El tema puede parecer menor, pero Bodlovic no sólo es el diputado por el Pueblo de esa ciudad, la ha gobernado durante más de una década y, como indicó este viernes a La Opinión Austral, lleva ganada siete elecciones en Piedra Buena, por lo que pidió “un mínimo de respeto”.

Los hechos

“Estoy un poco enojado, fui a un acto del Ejército porque me invitaron ya que era el aniversario del Grupo de Artillería 11”, empezó narrando. “Yo siempre he tenido muy buenas relaciones con la gente del Ejército, cuando estuvimos en el gobierno lo ayudamos siempre”, señaló decepcionado.

“Acá, en Piedra Buena, siempre que me postulé gané todas las elecciones, siete elecciones llevo ganadas” y añadió: “Soy el político más viejo de Santa Cruz y bueno, hoy no me respetaron”, manifestó el legislador de 81 años.

De izquierda a derecha: “Pepe” Bodlovic, Rudy Ulloa y Pablo Noguera, el 27 de octubre pasado. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Sobre lo ocurrido, “Pepe” Bodlovic manifestó: “Fui a al acto y hay un lugar determinado que ocupa el Diputado por Pueblo, junto a la intendente y al jefe del Ejército que es quien me invita”, sin embargo, “el lugar mío lo ocupó una concejal de menor jerarquía que yo”, por lo que “lo que hice fue retirarme del acto”.

El legislador destacó que es la primera vez que le pasa una situación como esta. “No lo puedo permitir porque yo me debo a la comunidad y el respeto que me deben a mí, se lo deben también a la comunidad que es la que me elige”, expresó al tiempo que agregó que el Ejército, que manejó el protocolo del acto, no se debería haberse prestado a una interna política de la localidad.

Críticas al oficialismo

Bodlovic indicó que esperaba un pedido de disculpas, pero también fue más allá: “La gente de (Claudio) Vidal no respeta a nadie, se quieren llevar a todo el mundo por delante y es lo que lo que está pasando siempre con la oposición, que no le dan ni cinco de bolilla”, señaló visiblemente molesto con la situación.

José “Pepe” Bodlovic saluda a Basanta tras el veredicto del juicio político. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Incluso, sostuvo que se cometen muchos errores de gestión por el mismo comportamiento. “El 26 de octubre los acompañó el 15% de la gente, deberían tener más humildad”, subrayó el histórico dirigente del peronismo santacruceño. “Estas cosas no se pueden dejar pasar, tiene que haber respeto a la democracia, más en un suelo del Ejército”, subrayó.

“Desde los 17 años que estoy en política, 64 años en política, nunca paré; hoy soy diputado y cobro mi jubilación, al igual que cuando fui intendente”, destacó. Incluso, anticipó que si la salud lo acompaña, en 2027 volverá a ser candidato “en el lugar que la gente me diga”. “Por eso el enojo, no es que no me respetaron a mí, no respetaron a la comunidad”, insistió el exintendente y actual legislador.