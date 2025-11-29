Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cancelación del viaje del presidente de la Nación, Javier Milei, a los Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que organiza la FIFA volvió a poner de relieve un conflicto que quedó en pausa en el marco de las elecciones legislativas, pero que tras el triunfo, parece ocupar la atención del Gobierno Nacional. “La AFA es un desastre”, dicen cerca del mandatario nacional.

Existe una disputa desde hace rato entre la Casa Rosada y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. “El Presidente quiso enviar un mensaje contundente sobre el desastre que es la AFA al cancelar el viaje para evitar cualquier contacto”, explicaron a La Opinión Austral fuentes del Gobierno.

La foto de ambos en Washington para el sorteo del Mundial 2026 parecía inevitable y Milei optó por bajarse del evento deportivo de alto perfil. “A punto tal que prefirió sacrificar el encuentro con su par de ese país, Donald Trump, para que el mensaje quede claro -iba a estar en el palco del estadio Kennedy Center-”.

Es la versión de los alfiles de Milei a la que accedió este medio. Y agregaron: “No nos metemos con temas de la FIFA pero esta es la manera de marcar distancia de la AFA”.

Más fotos rondan el conflicto que posiblemente escale en los próximos meses. Milei difundió una imagen esta semana en su despacho de Balcarce 50 con una remera de Estudiantes, en apoyo al presidente de ese club, Sebastián Verón, tras las sanciones que recibió la institución por realizar de espaldas el pasillo para reconocer a Rosario Central tras ser premiado como “campeón anual”.

Qué dicen en el Gobierno sobre la esperada foto Milei – Messi

En el Sorteo del Mundial que será el próximo 5 de diciembre se espera la presencia del capitán de la Selección de Fútbol, Lionel Messi. Había chances también para el Presidente de obtener esa deseada foto.

Así explican cerca de Milei la postura respecto a conseguirla: “Si algún día ocurre, se dará naturalmente. Nadie la va a forzar. Para el Presidente Leo Messi es lo más grande que hay”.

Evitar un problema con Messi es de suma importancia para el gobierno de Javier Milei en pleno conflicto con el titular de la AFA. El “Chiqui” Tapia tiene muy buena relación con el “10”.

Sin embargo, en la Casa Rosada evalúan avanzar por diversos frentes contra “el desastre” que le adjudican a la AFA, dirigida por “Chiqui” Tapia. Hay rumores sobre tres avanzadas y las fuentes del Gobierno nacional aseguraron a este medio que “ninguna está descartada”. Y advierten: “Milei nunca no juega a fondo”.

Las medidas que evalúa Javier Milei contra la AFA

La intervención directa de la AFA a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) bajo pretexto de haber declarado inválida en 2024 la asamblea que trató la reelección de “Chiqui” Tapia a través de una resolución y que luego fue anulada por la Cámara Civil.

También, Milei tiene en la mira la apertura en 2024 de un sumario del Banco Central sobre la AFA por una presunta infracción a la Ley Penal Cambiaria. La acusación se da en el marco de una investigación de la Dirección General Impositiva (DGI) sobre la financiera Sur Finanzas, cuyo dueño es Ariel Vallejo, cercano al titular de la AFA. Tienen bajo la lupa una posible triangulación de fondos de sponsors mediante donaciones.

La controversia en esa investigación sobre la supuesta operación escaló cuando la fiscal pidió por oficio que reenvíe la causa ya que, según sostiene, el caso no debió haber sido sorteado, sino enviado por conexidad al otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo interinamente de Luis Armella. Es donde recayó una denuncia de lavado de dinero con algunos de los mismos imputados, entre ellos, Vallejos y el Club Banfield.

En otro orden, se suma que la Casa Rosada tiene bajo estudio la cesión del predio de Ezeiza a la AFA, que vence en 2030. La renovación del espacio donde entrena y se aloja la Selección Argentina de Fútbol depende de un visto bueno del Gobierno.

En el oficialismo tienen también en carpeta la embestida parlamentaria que despierta posturas en los dos extremos. Milei ya ha dicho que quiere impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). La idea que cambiaría el negocio del fútbol en el país tiene resistencia de varios sectores, pero el Presidente, envalentonado por el apoyo en las urnas, hasta considera abordar el asunto en las sesiones extraordinarias que convocará pronto en el Congreso.

El Gobierno asegura que la AFA es “retrógrada”

Una voz del Gobierno que ya se expresó contra el titular de la AFA durante la semana, volvió a arremeter este sábado. La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, confirmó que Milei está “analizando cómo se hace para cambiar esta institución retrógrada“.

Sobre la AFA, resaltó que “no puede ser que nos pase esto hace tantos años y nada cambie”. Y puntualmente contra Tapia, dijo: “Veremos qué pasa con él”.

“Estamos analizando cómo se hace para cambiar esta institución retrógrada donde los dirigentes se hacen ricos y los clubes, muchos de ellos, tienen que andar mendigando porque si no no pueden tener bien las escuelas”, indicó Bullrich en una entrevista con Radio Mitre al ser consultada sobre el proyecto del oficialismo para crear las SAD.

“Se lo digo como senadora, la AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Porque está afiliada a la FIFA? ¿Por qué? ¿Cómo es la democracia interna, cómo es el sistema de elecciones? ¿Por qué es indirecta?“, postuló.

“El país va hacia el orden y no hacia la discrecionalidad y la AFA viene marchas atrás, en la discrecionalidad total, lleno de figurones alrededor de Tapia, y veremos qué pasa con él, con fortunas millonarias, entonces es todo un tema que no puede ser que tengamos un fútbol que todos digan ‘no queremos que el fútbol tengas las Sociedades Anónimas Deportivas, no queremos que haya plata’, ahora los dirigentes sí quieren plata“, marcó la integrante de la mesa chica política del presidente Milei.

En esa mesa encabezó las últimas reuniones la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sobre las versiones que aseguran que su postura en este asunto no sería la misma que la de su hermano, el Presidente, fuentes de la Casa Rosada lo desmintieron con énfasis ante la consulta de este medio.

Leé más notas de Florencia Golender