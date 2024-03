El secretario general del Sindicato Petroleros Privados, Rafael Güenchenen, encabezó en Pico Truncado un plenario de delegados de las empresas que trabajan para la operadora YPF, y resaltó que no permitirán que “deje gente en la casa, ni que se vaya dejando el desastre en el que están los yacimientos”.

Además, convocó una asamblea general para el día lunes a las 11 horas en Cañadón Seco.

“Hace años que venimos reclamando mayor actividad en los yacimientos de YPF, porque vemos que vienen desinvirtiendo, que la producción del petróleo y gas viene cayendo, pero acordaban con el gobierno provincial que estaba en aquel momento planes de inversiones que no llegaban a sostener los puestos de trabajo”, expresó Güenchenen en su discurso en el polideportivo de Pico Truncado en un encuentro que contó con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

“Cambiaron los directivos, y fueron muy claros en que su mirada va a estar en Vaca Muerta. Por eso el gobernador Claudio Vidal pidió que entreguen las áreas, y seguramente encontraremos empresas serias que quieran venir, generar fuentes de trabajo y levantar producción”, manifestó.

“En 2016, YPF producía 23 millones de barriles por año. En 2019, bajó a 16 millones. Y en 2023 a 14, consecuencia de los directores que tuvo YPF a lo largo de los últimos años. Si hoy no levantamos la producción con un precio de barril alto, menos lo vamos a hacer cuando baje su valor en los mercados”, añadió Güenchenen.

“Vamos a empezar un plan de lucha contra YPF, para que devuelva a Santa Cruz lo que Santa Cruz le dio históricamente. Han saqueado los recursos, han dejado un desastre ambiental tremendo. Nosotros no vamos permitir que dejen gente en la casa cobrando 8 horas, ni que se vaya dejando el desastre que está dejando. No podemos permitir que de la noche a la mañana lleguen estos señores y se vayan porque encontraron otro yacimiento más rentable, y cierren las puertas sin poner un solo peso”, puntualizó el dirigente.

“El día lunes convocamos una asamblea general en Cañadón Seco, donde vamos a bajar un fuerte mensaje contra YPF, para darles un marco de seguridad a nuestros afiliados y al pueblo de Santa Cruz, que está preocupado, porque es una empresa histórica en nuestra provincia, y la más grande del país”, resaltó Güenchenen.

“Yo les pido que el lunes seamos masivos, porque tenemos que estar todos juntos. Tenemos un gobierno de la provincia que reclama lo que corresponde, y hay un gremio presente, que no va a claudicar en este reclamo, y va a pelear para que haya producción y fuentes de trabajo. No podemos permitirle a YPF que de la noche a la mañana cierre las puertas y se vaya. Acá nació, creció y se fortaleció, y hoy nos abandona como si no valiéramos nada”, finalizó.

Retiro de YPF

YPF anunció su decisión de poner en oferta sus áreas en las cuencas maduras de todo el país, en particular las del Golfo San Jorge, donde hubo acuerdo inicial por parte de los gobiernos de ambas provincias. La polémica comenzó cuando se avanzó en “las formas”.

En el caso de Santa Cruz, el referente petrolero señaló que se había hablado de una transición ordenada para garantizar la continuidad laboral y operativa. Sin embargo, según Güenchenen, la empresa no está cumpliendo con estos compromisos y “pretende abandonar la región de manera caótica“, lo que ha motivado la declaración de alerta y movilización.