Días pasados, con la firma de Hugo Moyano, la federación sindical envió nota a la conducción de la petrolera nacional para advertirle que no aceptará las condiciones de ‘stand by‘ mientras dure el proceso de transición hacia los nuevos operadores. “Según información que hemos recibido, YPF ha tomado la decisión de dejar inoperativas 55 áreas petroleras pertenecientes a la empresa -señala la nota-, pretendiendo la suspensión de los trabajadores por un período de 4 meses, abonando sólo una parte de sus salarios”.

Sergio Sarmiento, secretario general de Camioneros de Santa Cruz, indicó a LU12 AM680 que el lunes pasado les llegó una comunicación de YPF, tanto a él como a Jorge Taboada, secretario general de Camioneros de Chubut y adjunto de la Federación. “Fuimos a Buenos Aires y ahí la gente de YPF nos hace saber que se va a retirar en 50 yacimientos que están distribuidos en distintas provincias, desde Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, parte de Neuquén y algo de Río Negro”, comentó.

Asimismo, expresó que les informaron que a partir del 1° de abril pararían los equipos de torre, perforación y terminación, y “la gente se iría a la casa reconociéndole un 80% de los remunerativo y nada más, es decir, no hay aportes sindicales, no hay aporte obra social, no hay aporte jubilatorio” por lo que “nosotros fuimos a escuchar y les dijimos que les íbamos a informar a Hugo y Pablo (Moyano) y se tomó inmediatamente la decisión en un documento que se le hizo llegar a YPF, donde avisamos que no vamos a aceptar eso, que ya estábamos en alerta y movilización, y si esto no se arregla va a haber dos movilizaciones, una al edificio de YPF y un paro total que involucra a YPF donde esté Camioneros y sería en Vaca Muerta“, resumió. Indicó que, en la región, incluiría a unos 1700 camioneros del Golfo San Jorge.