Una familia de Río Gallegos pide desde hace varios meses que las autoridades de la Caja de Servicios Sociales autoricen a su hijo a una derivación para que su caso sea analizado por especialistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según indicaron este martes a La Opinión Austral, ya recorrieron todos los médicos locales a los que fueron enviados pero entienden que debe ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Ema, la mamá del joven, se presentó este martes en la sede de la obra social provincial ubicada en la calle Chacabuco de esta ciudad capital, en reclamo a que el presidente del directorio de la CSS, Sergio Pérez Soruco, le de una respuesta a tan largo pedido. La familia que suele estar en prácticamente todos los izamientos que se realizan los domingos con pancartas, indicaron que ya nos saben a quién más acudir. El cartel que mostraron le pedía al gobernador Claudio Vidal que intervenga para que derive a su hijo que lleva “más de 365 días enfermo“.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Soy una mamá preocupada por la salud de su hijo, hace más de un año que estoy detrás de la Caja para ver si lo pueden derivar a un centro de salud de mayor complejidad”, indicó a La Opinión Austral. “Acá, los médicos que lo atendieron por un problema de la piel no dan con el diagnóstico”, manifestó.

Afirmó que las médicas dermatólogas que en principio lo vieron, pidieron una interconsulta para derivarlo porque no se puede establecer el diagnóstico de la enfermedad. “Por eso se le pidió reiteradas veces al señor Pérez Soruco una audiencia y nunca contestó; y las veces que fui a que me explicara por qué no me responde, no hubo posibilidad que me diera una audiencia“.

En ese sentido, Ema agregó que tuvo que recurrir a la justicia. El 22 de marzo se cumplieron dos meses que se presentó un recurso de Amparo y “no tenemos dictamen de parte de la jueza Cecilia López, y un Amparo es un recurso urgente de salud“, y añadió: “Por eso recurrí hoy a instalarme en la Caja de Servicios Sociales porque ya no sé a quién recurrir“, enfatizó.

“Por favor que el señor (Claudio) Vidal se haga cargo“, manifestó la vecina. “A mí la Caja me descuenta todos los meses religiosamente; estoy pasando una situación muy triste como madre, hay un gran desamparo”.