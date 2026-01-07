Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Santa Cruz se solicita declarar “ruta escénica” al tramo conocido como “Unión de los Lagos”, entre las localidades de El Calafate y El Chaltén.

Se trata más específicamente de la ruta Provincial Nº41, entre la margen norte del Lago Argentino, con la Ruta Provincial Nº21, situada en la margen sur del Lago Viedma, uno de los lugares más buscados por el turismo internacional que viene a la Argentina.

La iniciativa, autoría del diputado por el pueblo Carlos Alegría (bloque unipersonal), propone reconocer ese tramo por su destacado valor paisajístico y su entorno natural de excepcional belleza.

La región donde se encuentra la ruta provincial 41. Uno de los lugares más frecuentados por los turistas internacionales que llegan a la Argentina.

Al respecto, en caso de aprobarse, se pide a la Administración General de Vialidad Provincial que ejecute las tareas de construcción, mejoramiento y consolidación de la ruta mencionada, conforme a lo establecido por la Ley Provincial Nº3483.

Corredor estratégico

El proyecto también establece que deberán considerarse los siguientes aspectos complementarios:

a) Construcción de obras de arte como alcantarillas, guardaganados y puentes.

b) Instalación y adecuación de señalización vial, de acuerdo con parámetros de seguridad y protección ambiental.

El presente proyecto propone declarar como Ruta Escénica “debido a su relevancia natural, ambiental, turística y productiva”, argumentó el legislador, al tiempo que consideró que la zona presenta un conjunto de características que la convierten en un corredor estratégico para el desarrollo sustentable de la región andina santacruceña.

Carlos Alegría, diputado por el Pueblo.

“Este trayecto permite el contacto directo con un entorno de gran diversidad geográfica: montañas, ríos, lagunas y dos de los cuerpos de agua más emblemáticos de la provincia, el Lago Argentino y el Lago Viedma”, señaló.

Asimismo, dijo que el corredor se adentra en bosque andino patagónico, en alguno de sus tramos, donde conviven especies nativas que aportan un valor ambiental singular. A su vez, el área se ubica en proximidad a zonas de alto interés científico y turístico vinculadas al campo de hielo patagónico y a importantes glaciares de la región.

Alegría aclaró que la denominación como Ruta Escénica no solo reconoce su belleza natural, sino que fortalece una herramienta de gestión que permite ordenar, proteger y potenciar su uso público. Al mismo tiempo, su consolidación posibilita mejorar la conectividad de las comunidades rurales y de los establecimientos productivos de la zona, favoreciendo circuitos turísticos y deportivos que se encuentran en crecimiento.

Los beneficios

El diputado afirmó que la consolidación de esta ruta, bajo estricto cumplimiento de la Ley Provincial Nº3483, ofrece beneficios concretos:

Seguridad vial: La construcción de obras de arte y la correcta señalización contribuyen a prevenir accidentes y garantizar una circulación segura para residentes, trabajadores, deportistas, visitantes y prestadores turísticos.

Fortalecimiento del turismo responsable: El corredor permite apreciar paisajes únicos, atractivos para actividades de baja y media intensidad como senderismo, ciclismo, fotografía, travesías y avistamiento de fauna. La consolidación del camino genera condiciones adecuadas para el desarrollo sustentable de estas prácticas, sin comprometer la integridad del ambiente.

Impulso al desarrollo local: La mayor accesibilidad fomenta la actividad económica regional, incentiva la inversión privada y pública, y dinamiza servicios vinculados a la gastronomía, el transporte, el alojamiento y las actividades guiadas.

Protección del patrimonio natural: Una Ruta Escénica adecuadamente planificada permite ordenar el tránsito, delimitar áreas sensibles, reforzar la educación ambiental y promover buenas prácticas de uso del territorio.

“La iniciativa surge a partir del trabajo en territorio, así como de la escucha activa de vecinos, trabajadores rurales, prestadores turísticos y deportistas que transitan el sector y expresan la necesidad de contar con un camino consolidado, seguro y con infraestructura mínima que permita habitar, producir y recorrer la zona sin poner en riesgo a las personas ni al ambiente”, expresó.