A fines de noviembre, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, estuvo tres días de recorrida por el sur patagónico. Puntualmente, participó en la exposición, jura y remate de la raza Hereford en la Rural de Río Grande, en Tierra del Fuego; también visitó productores y estuvo reunido con el flamante gobernador Claudio Vidal, directivos y productores (unos 30) de La Rural de Río Gallegos.

El dirigente le contó a Santa Cruz Produce (SCP) lo qué recogió de su visita, qué problemas se llevó para trasladar a la escena nacional (recordemos que forma parte de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias junto a Confederaciones Rurales Argentinas -CRA-, Coninagro y Federación Agraria Argentina), qué potencial productivo ve en Santa Cruz y las expectativas que tiene de lo que se viene en materia de política agropecuaria nacional.

También contó su impresión sobre el gobernador Claudio Vidal: “Es bueno que pondere y valore la producción rural. Los productores santacruceños hacen patria en esta región del país“.

SCP: ¿Cómo vio al campo santacruceño en particular y patagónico en general?

NP: Saliendo de una tremenda sequía que los castigó enormemente, pero con mucha expectativa con lo que viene. Hoy, productivamente, no sobra nada. Están preocupados. Si bien la esquila fue medianamente buena, teniendo en cuenta el clima, hay problemas con la venta de carne, está costando colocar carne afuera. El tipo de cambio también genera un golpe fuerte a toda al exportación. Lo otro es el avance del guanaco que limita mucho la producción ovina en la zona. La parte del vaso llena es lo que viene, no sólo a nivel nacional, sino también con el nuevo gobernador, quedaron muy conformes con lo que expuso en esa reunión que tuvimos en la rural.

SCP: ¿Qué cosas se podrían mejorar, desde lo político, para cambiarles la vida a los productores santacruceños?

NP: Mirá, de los 30 productores que había en esa reunión con el gobernador (N. de la R.: la misma fue cuando Vidal aún no había asumido), 28 hablaron de la problemática del guanaco. Me sorprenden las buenas intenciones que hubo desde muchos gobiernos, desde hace años, y que las cosas no sucedan. Es llamativo. Y no se vislumbra que haya una solución. Y en un mundo que demanda proteína todo el tiempo hay que encontrarle un destino al guanaco, sus nichos de mercado, tanto para lana como para carne. Pero hay que tomar una decisión concreta desde lo público y lo privado.

SCP: ¿Alguna otra problemática?

NP: La logística para hacer llegar los alimentos para la suplementación, sobre todo en momentos complicados climáticamente. Habría que armar una cadena, una logística más ágil. Hay que hacer inversiones, claro, para que los alimentos puedan llegar a Santa Cruz y a los campos.

Además está el avance del zorro, el puma y otros animales que abandonan los campos que pasaron a ser mineros y se concentran en los campos que van quedando en producción, que cada vez son menos, y complican a esos productores.

SCP: Esa logística, en parte, se está tratando de apuntalar con los famosos silos de Punta Quilla…

NP: Vidal contó del potencial de esos silos para lograr que lleguen alimentos de una manera más barata. Pero no sé los detalles.

SCP: ¿Y qué impresión se llevó del nuevo gobernador?

NP: Buena. Ya había estado con él en La Rural (en Buenos Aires). Es alguien que, aún a pesar de estar en una provincia en la que los ingresos del campo no están al tope de la lista, pone al campo al frente. Y yo coincido en lo que él piensa, porque los productores de Santa Cruz, si querés también de Tierra del Fuego, además de producir, marcan soberanía y generan arraigo. Son importantes para el país.

SCP: En el plano nacional, ¿qué sensaciones y expectativas tienen respecto de los agronegocios bajo la lupa de lo que se viene?

NP: El triunfo de (Javier) Milei da una expectativa importante. Pensá que en este momento, en las principales regiones trigueras del país se está cosechando el trigo. Venimos de una campaña, la pasada, complicada por la sequía y esta, sin ser una campaña récord, va a ser buena. Ahora se está sembrando soja y maíz. Estamos convencidos que cuando ese maíz y esa soja se cosechen, en abril-mayo, las condiciones de comercio van a ser otras. Hay buenas expectativas de los valores de los commodities, no sólo de los granos, sino también de carnes. El mundo demanda lo que producimos los argentinos. Por eso, todas buenas expectativas.

SCP: Si se armara un podio de cuestiones a solucionar a nivel nacional, ¿qué temas estarían?

NP: Lo primero son los derechos de exportación. No deben existir retenciones en la Argentina, tienen que desaparecer. En segundo lugar, el tipo de cambio. Eliminar todos los tipos de cambio, que golpean a todos y más a las producciones regionales. Hay que corregirlo inmediatamente. Y finalmente, generar confianza. Confianza en que las condiciones de comercio no se van a cambiar nunca más de un día para otro.

SCP: Estuvo recorriendo campos y en una exposición de la región, ¿cómo vio a la genética bovina de la zona?

NP: La verdad, sorprende la mejora genética que se ve en Patagonia. Lo que vi en Río Grande, pero también en Santa Cruz, fueron animales de calidad sorprendente. Y eso habla de las bondades genéticas, pero también del productor santacruceño que no se tira abajo y sigue trabajando para mejorar su nivel. Sin ir más lejos, la exportación que se concretó de toros de pedigrí en pie a Chile a comienzos de 2023 ha sido importantísima. Porque los chilenos valoran y están interesados en la genética argentina. Hay que aprovechar ese mercado.

SCP: ¿Qué opina de Fernando Vilella, el nuevo secretario de Bioeconomía, que se ocupará de los temas agropecuarios?

NP: Genera entusiasmo, porque es un profesional reconocido, todas las referencias que tengo son buenas por su calidad como persona y profesional. Además cuenta con un equipo de personas a quienes muchos conozco y son gente de producción.