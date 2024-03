El principal empresario petrolero de la Argentina, Alejandro Bulgheroni, criticó la falta de apoyo del Congreso al gobierno de Javier Milei y advirtió que “si no se votan las leyes, no habrá una buena situación en el futuro”.

El presidente de Pan American Energy (PAE) brindó su apoyo a la gestión de presidente y cuestionó que el Congreso no acompañe las reformas que plantea el libertario.

“Si no se pueden votar las leyes que ayuden a hacer estos cambios, no va a haber una buena situación en el futuro”, advirtió.

El empresario habló en el foro IEFA Latam que se realiza en el hotel Four Seasons. Allí planteó que “se está llevando adelante muy rápido los cambios macroeconómicos, pero eso no va a ser tan directo y tan fácil”.

Durante una charla con la periodista Cristina Pérez, Bulgheroni destacó que Milei “está haciendo lo que se puede hacer” y recordó que cuando lo conoció, antes de que asumiera la presidencia, consideró que era una oportunidad para que la Argentina saliera adelante.

“Hoy está llevando adelante muchos cambios que creo que están en la buena dirección, pero creo que no está teniendo el apoyo del Congreso. Y si no se pueden votar las leyes que ayuden a hacer estos cambios, no va a haber una buena situación en el futuro”, detalló.

Al insistir con los elogios a la gestión de Milei, Bulgheroni advirtió que el país está “viviendo una hiperinflación que está tratando de resolverse”.

Para el empresario, el libertario lo “está haciendo muy bien porque está yendo al fondo de las cosas, yendo a combatir lo que genera estos problemas”.

Y en ese sentido, agregó: “Están las cosas dadas, está le mente clara en el Presidente y eso es un factor muy importante porque a la larga los otros miembros del gobierno se vana dar cuenta que ese es el camino”.

“En este momento estamos todos sufriendo, el consumo de nafta bajó 5% o 6%, 10%, 15% depende dónde. Todas estas cosas son problemáticas, todo el consumo ha bajado porque hay una recesión importante pero no es para siempre, va a cambiar y va a cambiar rápidamente en tanto y en cuento se desarrollen los proyectos”, remarcó.

Bulgheroni también consideró que en los últimos 60 años sólo se realizaron políticas de parche y dejó elogios para los expresidentes Arturo Frondizi y Carlos Menem.

Alejandro Bulgheroni, Cristina Pérez y José Luis Manzano.

“Los que hemos vivido en los últimos 60 años en este país sabemos perfectamente que han sido políticas de parche, solamente con Frondizi y con Menem hubo políticas razonables, el resto han sido sólo políticas de parche”, señaló.

