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La comunidad universitaria de Río Gallegos se encuentra conmocionada tras un grave incidente en el campus, en el que el estudiante José Águila (32) fue apuñalado por el personal no docente Pablo B (46).

La decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Karina Franciscovic dialogó con LU12 AM680 y ratificó que se afectó el normal funcionamiento de las instalaciones durante la jornada. “El día de hoy por una cuestión de organización y también porque fue algo sensible para toda la comunidad universitaria no se abrieron las puertas del campus“, explicó.

“Estamos reuniéndonos con directores de escuela, directores de instituto, con docentes que se ofrecieron para trabajar en este hecho en la comunidad universitaria. Nunca habíamos tenido una situación de esta naturaleza”, señaló.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 20 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Destacó la articulación de los distintos organismos para actuar rápidamente. “Tanto la policía como personal de la universidad, el personal de salud y la Policía Federal -es un establecimiento nacional- actuaron acorde a las necesidades y se reaccionó con mucha mucha velocidad y estuvimos hasta más o menos las 12 de la noche con las pericias dentro del campus”, relató.

Contención

La prioridad del rectorado estuvo puesta en la salud de la víctima. “La preocupación mayor que teníamos era del estudiante, pudimos saber a última hora del día de ayer que estaba estable, que estaba en sala“, precisó.

“Tenemos el protocolo de género que es para un tipo de violencia y otros dispositivos cuando hay conflictos entre personas para cuestiones de mediación. Obviamente esta situación excede estos mecanismos”, diferenció más adelante Franciscovic.

En materia de prevención edilicia, recordó las acciones previas: “Tenemos cámaras de seguridad en el campus. Este predio es muy grande, hay más de cinco entradas y salidas“, “el tamaño de la infraestructura que vuelve más complejo aún ciertas cuestiones de seguridad que tratamos sí siempre de mantener”, argumentó la autoridad.

Personal policial y de Criminalística trabajó en el predio de la UNPA tras el violento ataque ocurrido este martes. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

La libre circulación es necesaria para las actividades diarias del alumnado, “pero que a veces inclusive para el cuidado de nuestros estudiantes y docentes permanecen abiertas las puertas para que puedan circular, hay un movimiento grande”, describió.

Denuncia previa

Al ser consultada sobre si existían denuncias previas, dijo: “No hay denuncia formal“. Explicó que consultó a diferentea áreas de la Universidad y no poseen registro de una denuncia previa, señalando que por diferentes vías se podría haber accionado un aviso previo.

Diferenció además los canales oficiales de los rumores informales. “Hay trascendidos y dichos pero me excede desde lo institucional porque nosotros podemos activar un protocolo o tomar medidas preventivas o intervenir mientras haya una presentación formal y no consta, por lo menos hasta ahora, estoy verificando con todas las áreas porque puede haberse presentado por más de un lugar”, argumentó.

Recursos

La decana vinculó de manera directa los recursos disponibles para la seguridad con el contexto económico general que atraviesan las casas de altos estudios. “Tenemos recursos limitados, me encantaría colocar más cámaras, pero después tendrías que tener a alguien que le haga seguimiento, presupuesto para la instalaciones, el mantenimiento”, entre otros.

La situación se encuadra en el reclamo presupuestario global de las instituciones. “No estamos ajenos a una realidad que es la que se marchó hace 2 semanas, reclamando el presupuesto para las universidades. La universidad tiene dos recursos, uno para sueldos y otro para gasto de funcionamiento y dentro del gasto de funcionamiento está todo lo demás. A esto me refiero con todo lo demás. Es una situación compleja”, especificó.

Personal policial preservó el sector donde quedaron rastros de sangre tras el ataque. FOTO: CANDELA MARQUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

A pesar de esto, remarcó las inversiones realizadas: “Hemos hecho un esfuerzo. Todos los años se trata de incorporar algunas cámaras y mejorando la resolución de las mismas”.

El abordaje institucional continuará a largo plazo. “Es una situación compleja y por eso lo tenemos que abordar desde otros espacios, se sigue trabajando en todas las problemáticas que van surgiendo adentro de un espacio que transitan más de 5000 personas“, añadió.

Pruebas

Retomando el violento acontecimiento, señaló que fue protagonizado por “dos personas de la comunidad universitaria, tenemos grabaciones que ya pusimos a disposición de la policía“, precisó la decana.

Los docentes presentes en el momento del ataque también aportarán su declaración. “Hay personas que estuvieron, las primeras personas que colaboraron en la atención son profesores, entonces seguramente tendrán ahí que contar qué escucharon o qué pasó y en base a eso avanzar en un procedimiento como cualquier otra institución”.

Durante la interrupción de las clases, el personal se abocó a revisar los accesos y la seguridad interna. “El día de hoy que el campus permanece cerrado, se está trabajando para dar seguridad a toda la comunidad universitaria y el día de mañana ya reiniciaremos con las actividades”, cerró.