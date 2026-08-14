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El veto del intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón, a la ordenanza que creaba un Consejo Consultivo de Trabajo y Gestión en Salud Mental generó cuestionamientos por parte de quienes impulsaron la iniciativa, presentada a través del mecanismo de la Sexta Banca, una herramienta de participación ciudadana que permite a los vecinos elevar proyectos al Concejo Deliberante.

La propuesta había sido aprobada por unanimidad por los concejales el pasado 24 de junio. Sin embargo, el Ejecutivo municipal resolvió vetarla y, posteriormente, el cuerpo legislativo no consiguió los votos necesarios para insistir con la sanción definitiva, luego de que dos concejales del bloque oficialista retiraran su respaldo.

En diálogo con LU12 AM680, la vecina y dirigente de La Cámpora María Eugenia Ortiz, una de las impulsoras del proyecto, explicó que la iniciativa surgió a partir de la preocupación de usuarios del servicio de salud mental del Hospital Distrital y de vecinos que observan un incremento de las problemáticas vinculadas a la crisis social y económica.

Momento en el que María Eugenia Ortiz defendía el proyecto en la Sexta Banca.

“El área de salud mental está sobrecargada. Sabemos del enorme esfuerzo que hacen los profesionales, pero son muy pocos y el abordaje comunitario presenta muchas falencias“, sostuvo.

Una respuesta comunitaria

Ortiz señaló que la propuesta tomó como antecedentes una ordenanza de Caleta Olivia y el programa municipal “No Estás Solo”, aprobado en Pico Truncado en 2024.

Según explicó, el Consejo Consultivo no implicaba la creación de una nueva estructura estatal ni cargos políticos, sino un ámbito de articulación entre instituciones, organizaciones sociales, clubes, referentes culturales, profesionales y el propio Municipio para diseñar acciones de prevención, acompañamiento y promoción de la salud mental.

El intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón.

“Entendemos que la salud mental debe abordarse desde la comunidad y no únicamente desde el hospital, tal como plantea la Ley Nacional de Salud Mental“, afirmó.

La dirigente también remarcó que la iniciativa fue construida mediante reuniones abiertas y una campaña de recolección de firmas, obteniendo el acompañamiento de vecinos de distintos espacios políticos. “Muchas personas nos dijeron que, aunque no compartían nuestras ideas políticas, acompañaban este proyecto porque entendían que la problemática atraviesa a toda la sociedad“, aseguró.

Los argumentos del veto

De acuerdo con Ortiz, el Ejecutivo fundamentó el veto en que la ordenanza no precisaba una fuente de financiamiento y en que convocaba a actores que excedían la competencia municipal.

Sin embargo, rechazó esos argumentos y sostuvo que existió una lectura errónea de la propuesta. “Hay una mala interpretación, pero además una interpretación mañosa de la ordenanza. Los consejos consultivos funcionan con participación voluntaria. En ningún momento planteamos crear una estructura administrativa ni incorporar personal“, manifestó.

El vento del Ejecutivo Municipal a la Ordenanza aprobada por unanimidad.

La impulsora del proyecto agregó que el Municipio podía coordinar el funcionamiento del espacio con las áreas ya existentes, sin necesidad de generar nuevas dependencias ni incrementar el gasto público.

Un contexto de creciente preocupación

Ortiz vinculó la iniciativa con el deterioro del contexto social que atraviesa la zona norte de Santa Cruz tras la salida de YPF y el aumento de la desocupación.

Según indicó, las dificultades económicas impactan directamente en la salud mental de las familias y generan una mayor demanda sobre el sistema sanitario. “La desocupación, las deudas y la incertidumbre repercuten en la dinámica familiar. Todo eso termina llegando al hospital“, expresó.

Charla tras el veto del intendente Anabalón a la Ordenanza del Consejo Consultivo de Salud Mental.

Asimismo, sostuvo que luego de conocerse el proyecto recibieron consultas de otras localidades de Santa Cruz e incluso de distintas provincias interesadas en replicar la experiencia como una herramienta para fortalecer las políticas públicas de salud mental.

Finalmente, lamentó que la ordenanza no haya prosperado, aunque aseguró que continuarán impulsando iniciativas sobre la temática. “Vamos a seguir insistiendo porque entendemos que la salud mental es una prioridad y que la comunidad quiere ser parte de la construcción de respuestas“, concluyó.