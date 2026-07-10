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En la Escuela Eduardo Victoriano Taret, este viernes se realizó la octava reunión ordinaria del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad, donde las propuestas presentadas por el Ejecutivo fueron rechazadas.

En representación del Gobierno de la Provincia, participó de la reunión el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; la subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, Micaela González; el subsecretario de Coordinación Técnico Administrativa del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, Nicolás Villada Fernández; el jefe de Policía de la Jefatura de Policía, comisario general Diego Agüero y el subjefe comisario general Luis Bordon.

En representación del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Cruz, asistió la directoria ejecutiva del Servicio Penitenciario Provincial, inspector general Araceli Arias; el sub director prefecto Jorge Casarini y el director general de Administración, subprefecto José Gordillo.

Por el personal policial y penitenciario en actividad participaron el presidente de la Asociación Civil Policial, suboficial auxiliar Ariel Galeano; suboficial auxiliar Ángel Choque; y el vocal primero de la Asociación Civil Policial, Julieta Gini.

En tanto que representando al personal policial en situación de retiro asistió el comisario general (R) Alejandro Martín y el comisario (R), Carlos Rojas.

Por último, en representación de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP) en actividad, participó el sargento Felipe Gogol, el escribiente Víctor Cortes y el sargento Eduardo Delima.

En la reunión, el secretario de Trabajo, sostuvo que se contempló lo solicitado en la reunión anterior presentando una propuesta extraordinaria con las herramientas financieras que posee. En este contexto, Aravena solicitó “la comprensión de la situación del país” y poniendo en valor el trabajo de los servidores públicos, los exhortó a que retomen sus tareas habituales.

Dos ofrecimientos

La propuesta del Poder Ejecutivo consistió en llevar el valor punto a junio de $2.282,80.

En detalle, la alternativa 1 fue:

Valor punto julio $2.310,20.

Valor punto agosto $2.337,92.

Valor punto septiembre $2.365,98.

Valor punto octubre $2.394,37.

Valor punto noviembre $2.423,18.

Valor punto diciembre $2.452,18, con revisión en octubre.

En tanto que la alternativa 2 fue llevar el valor punto a junio de $2.116,78.

Valor punto julio $2.142,19.

Valor punto agosto $2.167,89.

Valor punto septiembre $2.193,91.

Valor punto octubre $2.220,23.

Valor punto noviembre $2.246, 88.

Valor punto diciembre $2.273, 84 con revisión en octubre.

En la alternativa 1, el agente/subayudante con base 0 de antigüedad que hoy percibe $1.182,351 a los haberes del mes de junio, percibiría, de acuerdo al ofrecimiento, aproximadamente $1.713.034 y un cabo, con base 4 en antigüedad que hoy percibe $1.318.664, a los haberes del mes de junio percibiría, de acuerdo al ofrecimiento, aproximadamente $1.773.810.

En tanto que la alternativa 2, establece que el agente/subayudante con base 0 de antigüedad que hoy percibe $1.182.351, a los haberes del mes de junio percibiría, de acuerdo al ofrecimiento, aproximadamente $1.608.049 y un cabo, con base 4 en antigüedad que hoy percibe $1.318.664, a los haberes del mes de junio percibirá, de acuerdo al ofrecimiento, aproximadamente $1.703.170.

Luego de un cuarto intermedio, desde el Centro de Retirados y Pensionados manifestaron que la primera alternativa era la más conveniente para el sector en tanto que el sector pasivo y activo, representado por la MUPP, manifestó que la propuesta es insuficiente.

Por último, la Asociación Civil Policial manifestó que tras hacer consultado a las bases, coincidieron en que la propuesta resulta insuficiente.

Teniendo en cuenta que la pretensión es que un agente comience cobrando $2.200.000 y el valor punto, que actualmente es de $2.084, se aproxime a $4.000, la propuesta del Ejecutivo provincial fue rechazada.

Tras haber finalizado la reunión, en la noche de este viernes, los policías anunciaron una nueva marcha por el centro de la capital santacruceña y un acampe afuera de la Jefatura de Policía.