Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de sancionada la Emergencia Comercial en Santa Cruz, la Cámara de Diputados de Santa Cruz trató la renuncias de los diputados Pedro Luxen y Fernando Españón, ambos del bloque “Por Santa Cruz“.

Ante la renuncia de Luxen -será jefe de Gabinete provincial en el marco de la reconfiguración del Ejecutivo- la diputada Karina Nieto (Unión por la Patria) precisó que el dirigente “pasó por el Ejecutivo, tiene una mirada integral de la Cámara y ahora que vuelve al Ejecutivo. Le solicito que tenga cercanía con las miradas de cómo funciona esta Cámara, sé que la tiene pero quiero remarcarlo”, expresó.

“El año pasado murió de frío una persona en Caleta Olivia en la calle, en el transcurso del año pasado hubo más de diez personas que siguen desaparecidas. Estamos en una situación difícil y que desde aquí mucho no puede hacerse pero le pido al hoy diputado Luxen que no olvide la dinámica que tenemos en la Cámara cada vez que se necesite cambiar las realidad, caso contrario llegaremos tarde a todo”, dijo la legisladora al tiempo que le deseó éxitos en el nuevo desafío.

Carlos Godoy de Unión por la Patria precisó que “tenemos que tener discusión política para cambiar las cosas, Luxen tiene diálogo con todos y esperamos que siga de la misma manera”, “pero más que diálogo necesitamos respuestas y en algún momento se tiene que discutir la nueva Ley de Coparticipación bajo un gran consenso que permita una mejor distribución del dinero en cada localidad”.

Señaló que “debe haber diálogo con todos los intendentes y que se haga con entendimiento de la misma manera que se trabajó aquí en la Cámara de Diputados“.

La renuncia de Luxen a su banca en Diputados finalmente fue 23 votos afirmativos, es decir por unanimidad.

En cuanto a la banca, el orden de la lista indica que seguiría Patricia Inés Moreyra, última integrante titular. Sin embargo, el criterio de paridad de género que rige en la conformación legislativa establece que la vacante correspondería al primer suplente varón, Oscar Gerardo Brizuela, dirigente de Río Turbio.

Fernando Españon tiene múltiples causas judiciales. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, la renuncia de Fernando Españón también aceptada por unanimidad pro el parlamento provincial.

Sobre este punto, la legisladora Elba Ponce (Unión por la Patria) dijo que “es necesario recordar que pasaron 13 comisiones constitucionales con el pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, también pasaron 365 días desde la primera solicitud judicial”.

Luego valoró “la decisión de los diputados del oficialismo de avanzar en la renuncia, ahora podemos decir que la legislatura cumplió con su función que es que el legislador se someta a la Justicia”.

De acuerdo con el orden establecido en la lista electoral, la banca debería ser ocupada por Luis “Chino” Gallardo, dirigente del partido SER y actual jefe del Distrito Vial Puerto Deseado. Gallardo cuenta con trayectoria política en el norte provincial, donde se desempeñó como concejal, y su eventual ingreso reforzaría la representación del espacio dentro del oficialismo.