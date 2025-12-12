Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, que podría ser tratado antes de que finalice el año y que llega con señales claras de tensión financiera. Con un total de erogaciones por $146.323,50 millones, el municipio proyecta nuevamente un año con desequilibrios tanto en el resultado económico como en el financiero, aun considerando un aumento de los recursos propios y la coparticipación provincial y nacional.

Extracto del esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento, del proyecto elevado al Concejo Deliberante.

Un resultado económico negativo que anticipa problemas de caja

Los ingresos corrientes estimados ascienden a $122.352,69 millones, mientras que los egresos corrientes suman $134.962,50 millones.

El resultado es un déficit económico de -$12.609,81 millones, dato que evidencia que el municipio requiere financiamiento incluso para sostener su funcionamiento operativo sin contar gastos de capital.

En términos fiscales, esto significa que ni siquiera alcanzan los ingresos del año para cubrir gastos de personal, bienes y servicios, y prestaciones corrientes, lo que vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la estructura del gasto municipal.

Más del 62% de los ingresos corrientes proviene de coparticipación, lo que confirma la baja autonomía financiera municipal. Los recursos propios (tributarios + no tributarios) representan apenas un tercio del total.

Ingresos: fuerte dependencia de la coparticipación

De acuerdo al proyecto que deberá analizar y tratar el Concejo Deliberante, el municipio prevé obtener:

$11.000 millones en ingresos tributarios propios.

en ingresos tributarios propios. $31.537 millones en ingresos no tributarios (tasas, cánones y servicios).

en ingresos no tributarios (tasas, cánones y servicios). $76.815,69 millones por coparticipación provincial.

Este último ítem representa más del 62% de los ingresos corrientes, lo que confirma que la autonomía financiera municipal continúa siendo limitada.

La coparticipación se compone de:

$29.686,46 millones de origen nacional.

de origen nacional. $39.803,60 millones de origen provincial.

de origen provincial. $7.311,39 millones por regalías hidrocarburíferas.

por regalías hidrocarburíferas. $14,23 millones provenientes de la Ley 3.117.

Gasto: el personal consume más del 90% de los ingresos corrientes

El municipio destinará $112.864,38 millones al gasto en personal, lo que equivale al 92,25% de los ingresos corrientes, uno de los porcentajes más elevados de los últimos años.

En el análisis del gasto en personal se observa que prevé pagar:

$82.260,86 millones para personal permanente.

para personal permanente. $9.064,09 millones para personal temporario.

para personal temporario. $20.904 millones en aportes patronales.

El peso salarial deja escaso margen para políticas activas, inversión o mejoras de infraestructura, y explica parte de la incapacidad de equilibrar las cuentas corrientes.

En este punto cabe aclarar, que por políticas de armado del Presupuesto, en la proyección de la partida salarial, no están contemplados los incrementos que puedan surgir de las negociaciones paritarias a lo largo del 2026.

Inversión y gastos estratégicos

Pese al desequilibrio planteado en la norma, se establece en el proyecto ciertas partidas de gastos esenciales como::

$3.480 millones para el subsidio al transporte público , imprescindible para mantener el servicio activo en la ciudad

para el , imprescindible para mantener el servicio activo en la ciudad $7.617,12 millones en amortización de deuda . Aunque no está especificada de dónde surge esa deuda, se podría inferir que parte, tiene que ver con los pagos comprometidos durante 2026 por gastos del Festival Aniversario que se pagarán en cuotas.

en . Aunque no está especificada de dónde surge esa deuda, se podría inferir que parte, tiene que ver con los pagos comprometidos durante 2026 por gastos del Festival Aniversario que se pagarán en cuotas. Un plan de obra pública de $8.588 millones, que depende parcialmente del financiamiento proyectado, concentrado en extensiones de infraestructura y mantenimiento.

El salto entre ambos déficits evidencia la imposibilidad de sostener la inversión pública sin recurrir a endeudamiento.

Déficit financiero y mayor endeudamiento

El documento reconoce la necesidad de financiamiento para sostener las cuentas y enfatiza que esa asistencia se buscará en el ámbito provincial.

Con ingresos de capital por apenas $820 millones y gastos de capital por $11.361 millones, el municipio estima un déficit financiero total de -$23.150,81 millones.

El monto requerido, equivale al 18,9% del total de los ingresos corrientes, porcentaje superior al estimado por Provincia para su propio endeudamiento (11,7%).

Para cubrir ese rojo, el Ejecutivo propone tomar endeudamiento a través del Programa de Asistencia Financiera a Municipalidades y Comisiones de Fomento, previsto en la Ley 3.695, (Ley de Endeudamiento) replicando las condiciones de financiamiento que obtenga la Provincia. El monto solicitado coincide exactamente con el déficit estimado.

Cabe remarcar que la Ley de Endeudamiento, autoriza al Gobierno provincial a tomar deuda no mayor al 15% de sus ingresos corrientes y será en base a la misma que el Gobierno podrá cubrir su necesidad de financiamiento, estimado en un 11,7% de sus recursos corrientes.

Advertencia sobre la deuda con la Caja de Previsión y la CSS

En la nota de elevación, el Ejecutivo advierte que también “crecerá la deuda histórica con la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social”, un problema estructural que —se afirma— solo podrá resolverse “cuando se instrumente un nuevo régimen de coparticipación”.

Este reconocimiento expone un escenario delicado: mientras no cambie el esquema de distribución de fondos provinciales, el municipio seguirá acumulando pasivos previsionales y sociales difíciles de afrontar.

En el informe de gestión, se estimó ya en $42 mil millones la deuda histórica del Municipio capitalino a la Caja de Previsión Social.

Los trabajos públicos podrían verse condicionados a lograr el financiamiento. FOTO: MRG

Un presupuesto condicionado por la coyuntura fiscal

El Presupuesto 2026 presenta un diagnóstico claro: altísima rigidez del gasto, dependencia de recursos externos, déficits recurrentes y necesidad de financiamiento adicional para cerrar el año.

El Concejo Deliberante deberá debatir no sólo los números, sino también la sostenibilidad de un modelo que año tras año destina la mayor parte de sus ingresos a salarios y mantiene deudas estructurales crecientes.

La flamante presidenta del Concejo Deliberante, Daniel D’Amico, indicó que esperan tratar la norma, en una sesión extraordinaria antes de fin de año. Por lo que su aprobación requerirá al menos el acuerdo de cinco de los siete concejales, anticipando que tras el debate el consenso deberá ser mayoritario.