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En diálogo con LU12 AM680, Paulo Lunzevich -secretario de Comercio de Santa Cruz- detalló las acciones destinadas a promover el consumo de carne de guanaco. La iniciativa busca articular la demanda de nuevos mercados con el sector productivo provincial.

El proyecto central es la apertura del primer Almacén de Guanaco en un plazo de 40 a 45 días, gracias a un acuerdo comercial entre el Frigorífico Montecarlo y una firm gastronómica de la ciudad. El espacio ofrecerá variedad de cortes y subproductos crudos o listos para consumir.

El almacén ofrecerá distintos cortes de carne de guanaco, además de una variedad de productos elaborados como milanesas, albóndigas y otras preparaciones, disponibles tanto frescos o elaborados. De esta manera, los vecinos podrán acceder a un producto regional de alto valor nutricional y con fuerte identidad santacruceña.

Calidad y precios competitivos

Ante la baja en el consumo de carne vacuna por razones económicas, el producto se posiciona como una alternativa accesible. Las propiedades de este alimento fueron validadas mediante un informe técnico presentado por el INTA.

Al respecto, Lunzevich precisó el impacto económico y adelantó que va a salir con un precio muchísimo más accesible. “Estamos hablando de valores que van a salir, depende del corte, pero aproximadamente un tercio de lo que vale el corte de vaca. Va a salir entre 6,000 y 8,000 pesos el kilo“, detalló.

Destacaron el efecto que genera el aprovechamiento del guanaco.

Controles sanitarios y tránsito federal

Respecto a las garantías bromatológicas y la presencia de parásitos naturales en la especie, el funcionario explicó que los estrictos controles aplicados por el frigorífico redujeron el descarte a menos del 10% de la producción.

Asimismo, confirmó que se trabaja junto al Senasa para expandir las fronteras comerciales de la producción santacruceña. Al respecto, indicó que están terminando ahora, a través del Frigorífico Montecarlo, los trámites para poder lograr el tránsito federal del guanaco, “para poder desde acá hacer provisión de carne de guanaco incluso fuera de la provincia”.

Desafíos de la cadena de valor

El sabor de la carne es neutro y similar al vacuno, lo que facilita su aceptación cultural. El modelo de manejo de Santa Cruz es referencia a nivel nacional, y el principal reto institucional actual se concentra en la logística de abastecimiento.

Sobre este punto, Lunzevich remarcó que el obstáculo más importante, que es el desafío que tienen hoy para seguir cumpliendo con los estándares, es lograr los métodos de captura adecuados para obtener los volúmenes necesarios. “Tenemos un exceso de animales importante y necesitamos generar muchísimo más para poder lograr el equilibrio biológico que hace falta en la especie dentro de nuestro territorio”.

ecordó que recientemente se presentó la ficha técnica nutricional oficial de la carne de guanaco, elaborada con el acompañamiento de organismos especializados y actores del sector productivo.

“Las propiedades que tiene la carne de guanaco son muy superiores a las otras carnes rojas y resulta extremadamente saludable para la dieta de las personas”, afirmó.

Asimismo, destacó que el producto constituye una alternativa económica frente al incremento de los precios de los alimentos.

“Es una manera de recuperar el consumo de carnes rojas con un producto de mucha calidad, muy accesible y con excelentes propiedades nutricionales”, sostuvo.