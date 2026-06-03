La Cámara de Diputados de Santa Cruz volverá a poner este miércoles bajo análisis el Proyecto de Ley N° 257/2026 de Crédito Público, mediante el cual el Gobierno provincial busca autorización para acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares destinados a obras públicas y proyectos de desarrollo productivo.

La convocatoria fue realizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales para las 11 horas de este miércoles 3 de junio. En ese ámbito, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, junto a otros integrantes del gabinete económico, expondrá ante los legisladores los fundamentos de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

La reunión tendrá lugar en el marco del tratamiento legislativo del proyecto, que continúa siendo analizado por los diputados antes de la emisión del correspondiente dictamen. Según se informó, la participación será bajo modalidad híbrida, permitiendo la presencia tanto presencial como virtual de legisladores y funcionarios.

La propuesta oficial contempla la posibilidad de acceder a financiamiento por hasta USD 600 millones para la ejecución de obras de infraestructura y el impulso de iniciativas vinculadas al desarrollo productivo provincial. Desde el Ejecutivo han señalado que el proyecto no implica una toma inmediata de deuda, sino la autorización para gestionar herramientas de financiamiento en función de futuras necesidades de inversión.

La semana pasada, Verbes ya había mantenido un encuentro con diputados provinciales, oportunidad en la que defendió la necesidad de contar con instrumentos financieros que permitan sostener inversiones estratégicas y promover el crecimiento económico de Santa Cruz.

Durante aquella exposición, el funcionario destacó que el proyecto forma parte de una discusión de largo plazo sobre el modelo de desarrollo provincial y aseguró que la provincia cuenta con recursos suficientes para afrontar un eventual esquema de repago, principalmente a través de los ingresos por regalías hidrocarburíferas y mineras.

El oficialismo necesitará reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos en el recinto para lograr la aprobación definitiva de la iniciativa. Mientras tanto, la exposición prevista para este miércoles aparece como una instancia clave para responder inquietudes de los distintos bloques y avanzar en el tratamiento parlamentario del proyecto.