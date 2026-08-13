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La ministra de gobierno de Santa Cruz María Belén Elmiger encabezó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno este jueves a la mañana, con la participación del secretario de finanzas del Ministerio de Economía de Santa Cruz Ernesto Coloe y la secretaria de medios Irene Stur. Fue para referirse al conflicto entre la Provincia y la Municipalidad de Río Gallegos por los fondos de coparticipación y los aportes destinados a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales.

La conferencia se realizó minutos antes de la movilización convocada por el intendente Pablo Grasso. El jefe comunal busca encabezar una marcha por la ciudad de Río Gallegos, con destino a la Casa de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y la Legislatura provincial, donde presentó tres petitorios vinculados con el debate por los fondos coparticipables y la posibilidad de que el Gobierno provincial retenga recursos correspondientes al municipio.

Irene Stur explicó que el encuentro tenía como objetivo brindar precisiones sobre la situación planteada por el intendente Grasso respecto de una supuesta retención de fondos por parte de la provincia.

“Lo que nosotros venimos a hacer acá con el secretario de Hacienda, que es la parte más técnica, el que va a tener los números más claros, es echar luz sobre los dichos del intendente Grasso acerca de que ya le hicimos una retención de los aportes. Eso es absolutamente mentira, nosotros no hicimos ninguna retención de aportes”, afirmó la ministra al inicio.

En ese sentido, Elmiger señaló que la provincia se encuentra en el marco de un proceso de diálogo con las intendencias y las comisiones de fomento con el objetivo de alcanzar un acuerdo y avanzar en el sinceramiento de las cuentas públicas municipales.

Asimismo, la funcionaria se refirió a la reunión mantenida con representantes de la Municipalidad de Río Gallegos, entre ellos Diego Robles y Sara Delgado, quienes concurrieron junto a otras dos personas de su equipo de trabajo. Durante ese encuentro los representantes municipales presentaron información vinculada con los ingresos de la comuna, tanto en concepto de coparticipación provincial como de recursos propios.

“Ellos trajeron números de la Municipalidad, que los tenemos acá, están a disposición si los quieren ver, en el cual reflejan cuáles son los ingresos que tiene, tanto por coparticipación provincial, que se la damos todos los meses, como por recursos de ingresos propios, es decir, lo que recauda la municipalidad”, detalló.

A partir de esos datos, y luego de un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, el Gobierno provincial estimó que el municipio cuenta con un promedio de 14.000 millones de pesos mensuales de ingresos para sueldos y funcionamiento.

De acuerdo con los datos presentados, los sueldos líquidos, más la denominada “Litis”, pero sin incluir los aportes a las cajas ni al ISPRO, representaron en mayo un gasto aproximado de 5.700 millones de pesos. “Con lo cual, si hacemos números, nos damos cuenta que a la Municipalidad le quedó un resto importante para funcionamiento”, indicó Elmiger.

La ministra agregó que, si el municipio hubiera pagado los aportes personales correspondientes a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales, el gasto salarial habría ascendido a unos 7.200 millones de pesos. En ese escenario, sostuvo, todavía habría quedado un remanente superior a los 6.000 millones de pesos para gastos de funcionamiento.

Asimismo, explicó que si se hubieran abonado tanto los aportes personales de los trabajadores como las contribuciones patronales, el gasto total en haberes habría sido de aproximadamente 8.000 millones de pesos. “Con lo cual, si hacemos la cuenta, le siguen quedando en promedio aproximadamente 6.000 millones para gastos de funcionamiento. Entonces, el problema es otro, me parece”, sostuvo.

Y agregó: “No es que el municipio o el intendente Pablo Grasso no va a poder pagar los sueldos, sino que está administrando la plata de una forma equivocada, a nuestro entender”.

Durante la conferencia, la ministra hizo referencia a una comisión realizada en el Concejo Deliberante, donde se analizó el presupuesto 2025, los gastos y las erogaciones del municipio. “Ahí queda en evidencia de los gastos que hace el intendente y que podría dedicarlos o decidir pagar los aportes y las contribuciones para no fundir a las cajas”, afirmó.

Por otro lado, Stur señaló que el eje de la discusión es la forma en que se priorizan los gastos públicos. Y añadió que “cada intendente tiene libertad para decidir cómo utiliza los recursos municipales, pero no puede atribuirle a la Provincia una supuesta imposibilidad de pagar salarios cuando, según los propios números del municipio, los fondos serían suficientes”.