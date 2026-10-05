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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, realizó en el Salón Gregores el lanzamiento del programa “Octubre Rosa Santa Cruz”, en el marco del Programa Provincial de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Mama.

La presentación formal fue en Casa de Gobierno y contó con la cobertura periodística de La Opinión Austral.

Encabezó la conferencia de prensa la ministra de Salud y Ambiente, Dra. María Lorena Ross; el secretario de Estado de Políticas Sanitarias, Ricardo Coloccini; y el jefe del Servicio de Tocoginecología del Hospital Regional Río Gallegos, Dr. Leandro Vescovo.

Se sumó la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; y la secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli, junto a funcionarios del Ejecutivo Provincial y trabajadores del sistema sanitario. Asimismo, asistieron autoridades y representantes de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y de la Asociación Civil Buen Día Vida.

La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; la ministra de Producción, Nadia Ricci; y la secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El programa tiene como objetivo fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención, detección temprana y acceso oportuno al diagnóstico, además de recuperar controles pendientes y profundizar la articulación entre los distintos niveles de atención. Si bien las acciones se refuerzan de manera especial durante este mes, el programa tendrá un carácter permanente.

Políticas sanitarias

El secretario de Estado de Políticas Sanitarias, Ricardo Coloccini, leyó un documento institucional para detallar los alcances del programa. “Hoy presentamos una política sanitaria que tiene un objetivo concreto: que ninguna persona de Santa Cruz deje de tener la posibilidad de detectar a tiempo el cáncer de mama por una barrera de acceso al sistema de salud”.

“Octubre es mundialmente reconocido como el mes de concientización sobre el cáncer de mama, pero para nosotros Octubre Rosa Santa Cruz no quiere ser solamente una campaña de comunicación. Queremos que sea una oportunidad para acercar el sistema de salud a nuestra comunidad, recuperar los controles pendientes, facilitar el acceso a los estudios y, fundamentalmente, garantizar que cuando aparece una sospecha exista un sistema capaz de acompañar a esa persona hasta el diagnóstico y el tratamiento que corresponda”, dijo.

Enfatizó que “la detección temprana puede hacer la diferencia, y esa diferencia no depende solamente de una mamografía. Depende de que exista información, de que exista un lugar donde consultar, de que podamos identificar a quienes tienen controles pendientes, garantizar un turno y de que, cuando aparece un resultado sospechoso, exista una continuidad en la atención. Por eso, este programa propone ser una estrategia integral”.

El secretario de Políticas Sanitarias, Ricardo Coloccini, la ministra de Salud, Dra. María Ross, y el jefe del Servicio de Tocoginecología del Hospital Regional, Dr. Leandro Vescovo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, sostuvo que van a trabajar para informar, prevenir, recuperar controles y realizar búsqueda activa desde los hospitales, centros de atención primaria y equipos territoriales. “Creemos que el sistema de salud no solamente debe esperar a que la persona llegue, sino que también sea capaz de salir a buscar a quienes quedaron fuera de los controles preventivos”.

Santa Cruz tiene una realidad territorial particular donde la distancia puede convertirse en una barrera sanitaria. “Por eso, estamos organizando una estrategia que articula a los establecimientos que cuentan con mamografía con aquellos que necesitan derivar a sus pacientes, porque vivir lejos del mamógrafo no puede significar tener menos oportunidades de detectar una enfermedad a tiempo”.

El programa contempla toda la línea de cuidado que incluye promoción, identificación, consulta, estudio, resultado, diagnóstico con derivación, tratamiento y seguimiento. “No queremos simplemente hacer más estudios durante octubre. Queremos que cada persona que necesita atención pueda ingresar al sistema, acceder oportunamente al estudio correspondiente, recibir su resultado y continuar el circuito asistencial que necesite con una mirada de equidad. No alcanza con decirle a una persona que tiene que cuidarse si después no puede conseguir un turno, trasladarse o acceder al especialista; la prevención también es una responsabilidad del Estado”.

Por otra parte, detalló que se articulará el trabajo con hospitales, centros de salud, municipios, agentes comunitarios y organizaciones profesionales. También hizo hincapié en la evaluación de la política pública. “Una de las novedades que tiene este sistema es que queremos medir nuestros resultados. No solamente cuántas actividades hacemos o cuánto comunicamos, sino cuántas personas accedieron definitivamente a una consulta, a una mamografía, cuántos controles pudieron recuperarse y cuántos hallazgos sospechosos fueron identificados y pudieron continuar oportunamente su atención, porque gestionar en salud también significa medir, evaluar y corregir”.

Dirigiéndose a la comunidad, expresó que “muchas veces el trabajo, la familia y las responsabilidades cotidianas hacen que nuestros propios controles queden para después, pero la salud propia también tiene que estar en nuestra agenda. Desde el Estado estamos pensando y actuando en generar las condiciones para que ese cuidado sea posible”.

La ministra de Salud y Ambiente, Dra. María Lorena Ross. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Controles

Por su parte, la ministra de Salud y Ambiente, Dra. María Lorena Ross, destacó que el programa “es muy extenso, no es solo un mes de hacer solo mamografías, sino que es un mes de comunicar, expresar y poder acercarnos hacia el territorio, hacia la gente, por medio de nuestros centros de salud y nuestros hospitales donde tengamos los equipos de mamografía”.

Respecto al equipamiento en la capital provincial, la ministra precisó que “aquí, en Río Gallegos, estamos prontos a poner en marcha una puesta a punto de un equipo de mamografía, que se nos atrasó un poquito por cuestiones de logística”.

Por último, subrayó la importancia de ampliar la concientización a toda la sociedad: “Más allá de eso, lo que queríamos remarcar era la necesidad de que tanto mujeres como hombres puedan tener la información necesaria para hacerse sus cuidados y sus controles. Ha aumentado mucho la incidencia del cáncer de mama en hombres también, así que es muy importante que esto lo sepan, que aprendamos con la información que nos entreguen en cada territorio y centro de salud, y que todo este mes nos sirva para promover ese tipo de información”.