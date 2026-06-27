El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, sostuvo que el conflicto que atraviesa la Policía provincial tiene un origen salarial, aunque consideró que parte del reclamo fue “desvirtuado” por sectores vinculados al kirchnerismo. Las declaraciones se dieron en diálogo con La Opinión Austral, antes del inicio del Foro Austral de La Libertad en Río Gallegos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 27 de junio de 2026.

La jornada estuvo marcada por un clima de tensión en las inmediaciones del evento, donde se registraron incidentes durante el ingreso de dirigentes y militantes de La Libertad Avanza. En ese contexto, el legislador también se refirió al operativo de seguridad desplegado, que contó con la presencia de fuerzas federales.

Guzmán afirmó que la situación evidenció la necesidad de garantizar seguridad en este tipo de actividades. “Hoy si no tenemos una fuerza policial en la calle suceden este tipo de casos”, señaló.

En relación al conflicto policial en la provincia, el diputado sostuvo que existe un reclamo salarial que consideró legítimo, aunque remarcó que, según su visión, fue tomando una dimensión política.

“Hay un reclamo que es realmente lícito”, expresó, aunque agregó que “una parte de la representación de la Policía ha tomado una posición política desde el lado kirchnerista y eso desvirtúa todo”.

En ese sentido, consideró que la situación actual combina aspectos salariales con tensiones políticas. “Estamos en el medio de un conflicto de índole político y también salarial”, afirmó.

El legislador manifestó además su expectativa de que el conflicto pueda resolverse rápidamente y llamó a fortalecer la institucionalidad provincial. “Ojalá que se pueda llegar a un buen fin”, sostuvo.

Finalmente, Guzmán señaló que la situación de seguridad en la provincia requiere atención. “Si no tenemos una fuerza policial en la calle, suceden este tipo de casos y no tenemos un resguardo para la ciudadanía”, concluyó.