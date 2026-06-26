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La cobertura periodística del Foro Austral de la Libertad desarrollada este viernes en Río Gallegos estuvo marcada por distintos episodios de violencia que, sin embargo, no afectaron la cobertura y el trabajo de la prensa. Durante las manifestaciones registradas en el exterior del salón de eventos donde se desarrolló el encuentro político, el fotógrafo y camarógrafo de La Opinión Austral, Leandro Franco, fue agredido mientras registraba los hechos.

Los incidentes comenzaron durante la etapa de acreditación de los asistentes al foro, cuando un grupo de manifestantes se concentró sobre la vereda de calle Magallanes y comenzó a arrojar huevos contra dirigentes, legisladores y militantes de La Libertad Avanza que ingresaban al lugar.

El manifestante en contra de La Libertad Avanza que agredió al fotógrafo de La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El equipo periodístico de La Opinión Austral y LU12 AM680 transmitía en vivo y en exclusivo desde el lugar cuando comenzaron los enfrentamientos, registrando en tiempo real tanto los ataques contra los asistentes como la agresión sufrida por el fotógrafo del medio.

Video: cómo fue la agresión

En medio de los incidentes, un manifestante que tenía el rostro cubierto y se encontraba junto al grupo ubicado sobre la vereda de calle Magallanes, más próximo a la esquina con Alberti, avanzó sobre el fotógrafo de La Opinión Austral.

Según pudo registrar la cobertura periodística, el hombre empujó en reiteradas oportunidades a Leandro Franco y luego lo zamarreó mientras el reportero gráfico continuaba realizando su trabajo. A pesar de la agresión, Franco mantuvo su cámara y continuó registrando imágenes del hecho, logrando fotografiar al agresor mientras era atacado.

Parte de la secuencia quedó registrada en la transmisión en vivo que realizaba el periodista Juan Suárez para la página de Facebook de LU12 AM680. Durante la transmisión también quedó registrado el relato en tiempo real de lo que estaba ocurriendo.

“Hay agresión acá a la prensa, el fotógrafo de La Opinión Austral está siendo violentado por los manifestantes que están arrojando huevos a los libertarios”, relató el móvil mientras se desarrollaban los hechos.

Posteriormente, durante una entrevista realizada a Gladys Montiel, directora regional de ANSES Zona Sur, fueron arrojadas bolsas de residuos mientras la funcionaria dialogaba con La Opinión Austral.

La Libertad Avanza denunció la identidad del agresor

Tras los incidentes registrados durante la cobertura periodística, referentes de La Libertad Avanza denunciaron que el hombre señalado como agresor de Leandro Franco sería un militante de una agrupación política que responde al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Leandro Franco junto a otro militante que le pidió disculpas por la agresión de su compañero.

La acusación fue realizada por dirigentes libertarios una vez finalizada la primera secuencia de incidentes ocurrida durante la acreditación de los asistentes al foro.

Segundo episodio

Horas más tarde, cuando el desarrollo del foro ya estaba en marcha, se produjo un nuevo episodio que volvió a afectar el trabajo del fotógrafo de La Opinión Austral.

El agresor intentando empujar a Leandro Franco y otro manifestante intercediendo.

Según pudo reconstruir este medio, dos jóvenes militantes de La Libertad Avanza le impidieron posicionarse sobre la vereda del salón de eventos para obtener un ángulo de cobertura. Mientras intentaba ubicarse para realizar fotografías, ambos comenzaron a obstaculizar sus movimientos, impidiéndole trabajar con normalidad.

La situación derivó en una serie de empujones contra Leandro Franco. En ese momento intervino el reportero gráfico Mauricio Rebolledo, quien increpó a los militantes en defensa de Franco.

De acuerdo con lo registrado en el lugar, los dos jóvenes también intentaron agredir físicamente a Rebolledo durante ese intercambio.