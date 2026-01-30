Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz vivió una jornada clave para su desarrollo productivo con el inicio de la primera cosecha de avena en la estancia Alice, ubicada a pocos kilómetros de El Calafate. El proyecto, que abarcó más de 370 hectáreas sembradas, forma parte de una política impulsada por el Gobierno provincial a través de la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., con el objetivo de abastecer la futura planta de alimentos balanceados que se instalará en Río Gallegos.

Durante la actividad, el presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, destacó el alcance estratégico de este avance y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, los equipos técnicos y el sector rural para concretar una iniciativa que hasta hace pocos años parecía inviable en la provincia.

Un hecho histórico para la producción santacruceña

“Estamos viviendo un día histórico para la provincia. No solo por el inicio de esta cosecha, sino porque demuestra que Santa Cruz puede producir, planificar y llevar adelante proyectos con resultados concretos”, afirmó Sívori ante productores, autoridades y trabajadores rurales que acompañaron la jornada.

El titular de la empresa estatal subrayó que la experiencia marca un paso firme hacia la diversificación de la matriz productiva de Santa Cruz y se inscribe en una decisión política clara del gobernador Claudio Vidal. En ese sentido, puso en valor el rol de los profesionales y trabajadores del campo que aportaron conocimiento, planificación y experiencia para el desarrollo del cultivo.

“Este proyecto no es solo una visión, es el resultado del trabajo serio, del conocimiento aplicado y del compromiso de mucha gente que creyó en esta iniciativa”, señaló Sívori, al tiempo que remarcó la necesidad de sostener y ampliar este tipo de políticas productivas.

Convocar a más productores

Uno de los ejes centrales del mensaje de Sívori se enfocó en el futuro del proyecto. Según explicó, el objetivo es incrementar la superficie sembrada en las próximas campañas y sumar a más productores santacruceños al esquema productivo.

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto y dijo que se trata de “es un hecho histórico” y un “cambio de paradigma”.

“Queremos que estas hectáreas se multipliquen, que más hombres y mujeres del campo se animen y que la producción siga creciendo en Santa Cruz”, sostuvo. La meta, explicó, consiste en generar volumen, previsibilidad y valor agregado a partir de la producción primaria, con impacto directo en el empleo y en la economía local.

Sector rural

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales y referentes del sector agropecuario. Participaron el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; el secretario de Estado de Coordinación Regional Lago Buenos Aires, Julio Bellomo; y el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza.

También acompañaron representantes de instituciones rurales, entre ellos Enrique Jamieson, por la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz; Luis María Campos, presidente del RENATRE Santa Cruz; y Alejandra Suárez del Solar, presidenta de la Sociedad Rural Río Gallegos, quienes destacaron el valor de la experiencia para el futuro del campo santacruceño.

Claudio Vidal

El gobernador Claudio Vidal visitó la estancia Alice y encabezó el acto de inicio de la cosecha, que definió como “un hecho histórico” y un “cambio de paradigma” para Santa Cruz. Durante su discurso, resaltó la relevancia del proyecto y su impacto en la generación de trabajo genuino.

El mandatario provincial condujo una de las cosechadoras en la estancia Alice, de El Calafate.

“Cuando comenzamos a soñar con esta posibilidad de producir trabajando nuestra tierra, había sectores que afirmaban que esto no era posible en la provincia. Fuimos pocos los que creímos que se podía hacer y acá quedó demostrado que esto no es humo, es una realidad”, expresó el mandatario.

Vidal remarcó que producir alimentos balanceados en Santa Cruz resultaba impensado años atrás y destacó que hoy la provincia avanza con más de 300 hectáreas productivas, con rendimientos que en algunos sectores alcanzan los 1.200 kilos por hectárea.

Valor agregado en origen

El proyecto apunta a garantizar el autoabastecimiento de forraje y avanzar hacia la industrialización de alimentos para ganado, con el fin de reducir la dependencia de insumos externos. Según explicó el gobernador, esta política permitirá producir carne y huevos a menor costo, fortaleciendo la soberanía alimentaria y el desarrollo regional.

“Tenemos que mirar nuestros recursos, arremangarnos y ponernos a trabajar. Acá está el ejemplo de que sí se puede, de que Santa Cruz puede producir”, afirmó Vidal, al tiempo que convocó a recuperar la cultura del trabajo y el legado de los primeros pobladores de la provincia.

Proyección provincial

En la estancia Alice, donde tradicionalmente se cultivan pasturas para el engorde de ganado Hereford, se sembraron alrededor de 400 hectáreas de avena y trigo, lo que representó un salto cualitativo para la producción local. Las autoridades provinciales adelantaron que la experiencia servirá como base para replicar el modelo en otros puntos del territorio.

El inicio de la cosecha reafirmó el rumbo de la actual gestión provincial, que apuesta al fortalecimiento de la producción, la generación de valor agregado y la creación de empleo genuino como pilares del crecimiento de Santa Cruz. Con planificación, decisión política y articulación con el sector privado, la provincia dio un paso concreto hacia una nueva etapa productiva.