La provincia de Santa Cruz atraviesa un punto de inflexión en su sistema educativo que promete marcar la agenda de la política pública durante los próximos años. Un reciente informe nacional elaborado por Argentinos por la Educación, a partir de proyecciones demográficas oficiales y datos de matrícula y cargos docentes, advierte que la Argentina se encamina hacia una fuerte caída de alumnos en el nivel primario de aquí a 2030.

El impacto no será parejo en todo el país. Y en ese mapa del cambio, Santa Cruz aparece entre las jurisdicciones más afectadas: se proyecta una disminución de alrededor del 35% de la matrícula primaria entre 2023 y 2030, una de las más pronunciadas de la Argentina.

En 2023, Argentina se ubica en una posición intermedia, dentro de la región, en cuanto a la cantidad de alumnos por docente, con un promedio de alrededor de 16 estudiantes por cargo docente. Este valor la sitúa en el mismo nivel de países como Chile (16), por encima de Uruguay (15), pero por debajo de otros países como México (24), Colombia (23), Ecuador (22) o Brasil (18).

El dato no es menor. Habla de un fenómeno estructural que combina baja natalidad, movimientos poblacionales y un nuevo escenario social que ya se empieza a reflejar en las aulas. Menos chicos, cursos más chicos y un sistema educativo que fue diseñado para otra realidad demográfica.

“En todas las jurisdicciones se esperaría una reducción significativa en el tamaño promedio de las secciones, con un traslado progresivo de la matrícula hacia aulas más pequeñas, de menos de 20 e incluso de menos de 15 alumnos. En la actualidad, las provincias con aulas más pequeñas, es decir, con mayor proporción de alumnos en secciones de menos de 15 estudiantes, son Catamarca, La Rioja y Entre Ríos. Hacia 2030, las proyecciones indican que las provincias con menores tamaños promedio de sección serían Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz. Las provincias que actualmente tienen una mayor proporción de la matrícula en aulas más pobladas, como Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Córdoba, también mostrarían una tendencia hacia aulas más reducidas”, indica el informe titulado “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado“.

Si se mantuviera constante la cantidad de secciones actuales en Argentina, las aulas con más de 25 alumnos pasarán de representar el 43,5 % de la matrícula en 2023 al 3,9 % en 2030. Por otro lado, las secciones con menos de 20 alumnos aumentarán del 21,5% al 71 % del total del país. Se espera que para 2030 las provincias con aulas más pequeñas serán Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz.

Nueva geografía escolar

Hoy, muchas escuelas de la provincia todavía funcionan bajo esquemas pensados para épocas de crecimiento poblacional. Sin embargo, las proyecciones muestran que en los próximos años se multiplicarán las secciones con pocos alumnos.

A nivel país, las aulas con menos de 15 estudiantes —que hoy representan apenas el 4%— podrían superar el 22% hacia 2030. En Santa Cruz, ese fenómeno será aún más marcado, posicionándola entre las provincias con mayor proporción de cursos reducidos.

Proporción de alumnos por sección por rangos (menos de 15 alumnos; 15-19; 20-24; 25-29 y 30 o más), por provincia. Nivel primario. Ámbito urbano.

En paralelo, las aulas numerosas prácticamente desaparecerán. Las secciones con más de 30 alumnos, hoy todavía presentes en algunas zonas del país, pasarían a ser una rareza estadística.

En términos concretos, el sistema educativo santacruceño se encamina a convivir con:

Menos estudiantes por escuela

Más cargos docentes en relación con la matrícula

Mayor dispersión de alumnos en zonas rurales y urbanas pequeñas

Una combinación que plantea desafíos fuertes de planificación, financiamiento y organización territorial.

El promedio nacional también se achica

El fenómeno no es exclusivo del sur. En toda la Argentina, la matrícula primaria caería cerca de un 27% para 2030, lo que equivale a más de un millón de estudiantes menos que en 2023.

Hoy el promedio nacional ronda los 16 alumnos por cargo docente. Si se mantienen las estructuras actuales, ese número descendería a cerca de 12 alumnos por docente en apenas cinco años.

“Las entidades subnacionales que presentarán el menor ratio de alumnos por cargo docente en 2030 serán Catamarca, CABA y La Pampa, con un promedio estimado de entre 7 y 8 alumnos por cargo docente (frente a alumnos). A su vez, las jurisdicciones que registrarían las mayores reducciones en este indicador, producto de la fuerte caída de la matrícula, serán Tierra del Fuego (-36%), Santa Cruz (-35%), y CABA (-34%)”, precisa el informe.

En términos educativos, esto reconfigura por completo la lógica de funcionamiento de las escuelas: menos presión de matrícula, pero mayor exigencia de eficiencia, planificación y calidad pedagógica.

Las proyecciones muestran que casi la mitad de las secciones del país se moverán en rangos de 15 a 19 alumnos, mientras que crecerán con fuerza los cursos muy pequeños. El aula masiva, tal como se conoció durante décadas, empieza a quedar atrás.

Patagonia: el epicentro del cambio

Dentro del mapa nacional, la Patagonia aparece como una de las regiones más impactadas.

Tierra del Fuego lidera la caída proyectada de matrícula, con más del 36% menos de alumnos hacia 2030. Santa Cruz la sigue muy de cerca, consolidando al extremo sur como la zona donde la transformación educativa será más profunda.

Chubut también muestra descensos relevantes, aunque algo más moderados, lo que igualmente obligará a reconfigurar redes escolares, especialmente en localidades pequeñas y zonas rurales.

En estas provincias, la combinación de baja densidad poblacional y retracción demográfica pone en tensión la sostenibilidad de muchas escuelas, al mismo tiempo que abre la puerta a nuevas formas de organización educativa.

Riesgos, pero también oportunidades

El informe plantea una idea clave: menos alumnos por aula no garantiza automáticamente mejores aprendizajes.

La evidencia internacional muestra que la reducción de tamaño de curso solo mejora resultados cuando viene acompañada de políticas pedagógicas inteligentes, formación docente y uso estratégico de recursos.

Pero también aparece una oportunidad histórica: si el sistema logra reasignar los recursos liberados por la caída de matrícula —en lugar de sostener estructuras rígidas— se podrían financiar programas de tutorías, apoyo escolar, innovación pedagógica y acompañamiento personalizado, con alto impacto en el rendimiento académico, subrayan en el análisis final del informe. En ese sentido, se destaca que el país y especialmente Santa Cruz, ingresa en una etapa crucial a nivel educativo donde el desafío no será tener más escuelas, sino hacerlas funcionar mejor.