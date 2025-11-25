Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mapa energético argentino volverá a moverse este semana. Tras el acuerdo que el Gobierno nacional selló con Chubut para eliminar las retenciones al petróleo convencional, ahora Santa Cruz está lista para convertirse en la segunda provincia en adherir.

La firma la concretará el gobernador Claudio Vidal. Será este miércoles en Buenos Aires y representa un paso decisivo para reactivar tanto la Cuenca del Golfo San Jorge, una de las más golpeadas por la caída del convencional en los últimos años, como la Cuenca Austral.

El movimiento santacruceño abre la puerta a un escenario mayor: si Mendoza y Neuquén confirman su adhesión en los próximos días, como todo indica, el país tendrá por primera vez un bloque mayoritario y coordinado de provincias productoras con una misma agenda.

Entre las cuatro jurisdicciones se produce más del 70% del petróleo convencional argentino, con estrategias fiscales convergentes y reclamos comunes en materia de inversiones, infraestructura y protección del empleo.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firma el acta de entendimiento junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Un acuerdo que redefine incentivos

La medida elimina las retenciones cuando el barril esté por debajo de los USD 65, aplica una escala progresiva entre USD 65 y USD 80 y sostiene un 8% por encima de ese nivel. Implica compromisos de los tres actores de la cadena:

Nación : avance en la quita de retenciones.

: avance en la quita de retenciones. Provincias : revisión de regalías y políticas fiscales de acompañamiento.

: revisión de regalías y políticas fiscales de acompañamiento. Empresas: garantizar producción y planes de inversión.

El objetivo es claro: evitar el declive del convencional en las cuencas maduras frente al empuje del shale, que ya concentra más del 65% de la producción nacional.

Claudio Vidal en rueda de prensa en El Calafate, adelantó algunos puntos de la ley de incentivos a los hidrocarburos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Santa Cruz se suma a Chubut

El gobernador Claudio Vidal viajará este miércoles a Buenos Aires para rubricar el acuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo. La provincia considera que la medida “corrige uno de los tributos más distorsivos para la competitividad” y confía en que permitirá sumar inversiones, reactivar proveedores y sostener empleo en campo, especialmente en la zona norte.

Vidal llega a la reunión con un proyecto de ley, en carpeta, para modificar la ley de Hidrocarburos e ir en el mismo sentido que ya lo hicieron Chubut, Neuquén y Mendoza, modificando el esquema de regalías hidrocarburíferas.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa volverán a reunirse este jueves.

Después de Santa Cruz: Neuquén

Aunque Vaca Muerta domina la agenda neuquina, el gobernador Rolando Figueroa apoya el alivio fiscal al petróleo tradicional y firmará este jueves a las 11:30 horas, el acuerdo respectivo con Nación para la quita de retenciones.

En septiembre, Neuquén había creado la Mesa de Producción Convencional, reduciendo regalías e Ingresos Brutos para frenar el declive de pozos maduros. La adhesión al acuerdo nacional le permitiría completar ese paquete de incentivos con un horizonte regulatorio más claro.

Mendoza: apoyo firme y con “la tarea hecha”

La ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, celebró la decisión nacional pero subrayó que la provincia “ya viene aplicando su propia baja de regalías” y que eso permitió sostener o incluso aumentar la producción en áreas como Chachahuen Sur, Barrancas, Vizcacheras y Lindero de Piedra.

El gobernador Alfredo Cornejo tiene previsto firmar en los próximos días, lo que sumaría el peso de una provincia con una tradición fiscal propia y un esquema de estímulos ya consolidado.

El posteo de la ministra de Hidrocarburos de Mendoza, Jimena Latorre, luego del acuerdo firmado por Chubut.

Río Negro: evaluación técnica y negociación política

En el caso de la provincia de Río Negro, su gobernador aún no confirmó la adhesión. Con una producción cercana a 21.000 barriles diarios, el Gobierno provincial estudia el impacto fiscal y político antes de firmar.

El gobernador Alberto Weretilneck mantiene negociaciones con Nación que incluyen otros temas, como la infraestructura clave, apoyo a INVAP y temas tributarios.

El alivio al convencional podría sostener campos maduros, sobre todo ante el impulso que traerá el proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El gobernador Gustavo Melella y el presidente de YPF, Horacio Marín, firmaron el traspaso de áreas a Terra Ignis.

Tierra del Fuego: Una mirada más política

La sexta provincia cuya producción petrolera es netamente convencional es Tierra del Fuego. Su gobernador, Gustavo Melella, analiza los números sin apuro. La producción cayó a 10.400 barriles diarios, pero la inminente transferencia de áreas de YPF a la petrolera provincial Terra Ignis, prevista para enero, cambió las prioridades del gobierno fueguino.

La provincia quiere asegurarse recursos y acuerdos más amplios antes de firmar con Nación. La baja de retenciones es atractiva, pero no decisiva.

Nuevo bloque para las cuencas maduras

La firma de Santa Cruz este miércoles y de Neuquén el jueves, es el punto de inflexión que acelere la adhesión de Mendoza. Con eso, cuatro de las principales provincias petroleras del país estarán alineadas en una agenda común para sostener y recuperar la producción convencional de hidrocarburos, generar empleo y atraer inversiones a los campos maduros.

En tanto Río Negro y Tierra del Fuego, negocian a su propio ritmo, y aunque aún no definen la firma, si comparten con sus pares un mismo objetivo: frenar el declino en sus yacimientos y que el petróleo convencional se convierta en un recurso en retirada.