El Gobierno nacional convocó a una nueva reunión a la Comisión Asesora de la Industria Naval, espacio institucional integrado por instituciones como la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA); Consejo Profesional de Ingeniería Naval (CPIN); Asociación Argentina de Ingeniería Naval (AAIN); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL), entre otras.

Previo al encuentro, el especialista en materia naval argentina, ingeniero Raúl Podetti, fue entrevistado por el grupo La Opinión Austral en la AOG 2023, enmarcada en su participación sobre la explotación offshore en el Mar Argentino.

Forma parte activa del proyecto vector de la Universidad de Buenos Aires y junto a profesionales de diferentes áreas se reúne para encontrar soluciones a los desafíos, entre ellos, la industria naval, la marina mercante y la gigantesca oportunidad que el offshore da a Argentina mediante la industria naval.

“Hay una oportunidad colosal para toda la Argentina y, con políticas adecuadas, podemos generar 240 mil nuevos puestos de trabajo desde la explotación costas afuera; por más que se formen recursos humanos, ninguno trabajará en la industria naval si no se cambia el modelo. Hace 40 años tenemos explotación marítima de petróleo en Argentina y no hay un solo tornillo de industria nacional, sin políticas adecuadas el desarrollo no llega”, diagnosticó.

En esta línea, el especialista observó que “la buena noticia es que estamos a tiempo de cambiar, tenemos muy cerca nuestro modelo a seguir”.

Una vez más, miró el modelo de desarrollo brasileño: “En 2001, cuando se encuentra la gran riqueza petrolera en Brasil, el entonces presidente Lula da Silva dijo que la riqueza encontrada no es de Petrobras, ni del Gobierno, tampoco de los sindicatos, sino de todos los brasileños actuales y futuros”.

Agregó que “la única forma de distribuir esa riqueza entre los brasileños, no es mediante las regalías, sino mediante la industria. En ese momento, Lula llamó a todas las industrias navales del mundo y los invitó a instalarse en Brasil y así pasaron de menos de mil a ochenta mil en los astilleros, en menos de diez años. Con la multiplicidad, que genera el modelo naval, superaron los 200 mil“.

El libro de la UBA que cuenta con el aporte del consultor naval.

Comisión

En este escenario, el especialista marcó los “puntos calientes” que se deben tratar en aquella comisión y tienen que ver, exclusivamente, con la compra de buques por parte del Estado nacional.

Las cuatro patrulleras para la Prefectura Naval Argentina y el tercer buque de investigación para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) es uno de los principales aspectos, según Podetti.

Marcó lo siguiente como antecedente: “En el libro ‘Industria naval argentina: 100 años‘ se presentan en detalle los cuarenta barcos nuevos y los siete usados comprados por Prefectura en el exterior: Alemania, Holanda, España, Estados Unidos, Japón e Israel. Siempre en contra de los intereses nacionales. La compra más reciente (2017) fue de cuatro patrulleras fluviales a Israel, al doble del precio del mercado, que además resultaron tan inútiles como los reclamos de todo el espectro nacional, denunciando una vez más las maniobras de la PNA para eludir a la industria naval nacional”. Recordó que rige la Ley 27.418 para evitar “esas maniobras fraudulentas“.

Al referirse al INIDEP, el especialista lanzó duras críticas. “El INIDEP nunca compró un barco en Argentina. Esta importante institución de investigación pesquera tiene una tradición histórica de importaciones navales y siempre causó inconvenientes a los intereses nacionales que, en los últimos años, tomaron ribetes escandalosos“; “en denuncias realizadas, en la Oficina Anticorrupción y otros ámbitos, se presentan en detalle las maniobras del INIDEP para favorecer obscenamente siempre a un mismo astillero español para estas millonarias compras, desde 2015″.

La industria naval y un nuevo paradigma en el offshore

Observó que “un estudio reciente demostró que en los últimos 22 años se construyeron 186 barcos de este tipo en el mundo. Pero, lo notable es que, de los 98 astilleros constructores de esos barcos, sólo uno de ellos logró cumplir con las quirúrgicamente precisas exigencias del INIDEP”, “en medio de una crisis terminal con niveles récords de endeudamiento y pobreza, se sumerge aún más a los argentinos en USD 135 millones adeudados al BID, para esta tercera compra de bajísima prioridad”. De todos modos, precisó que “las reacciones institucionales de la industria naval argentina se limitaron a solicitar que la licitación del INIDEP sea sólo nacional. Ese argumento es inconducente, ya que el BID impide excluir a otros países miembros”.

Con este escenario, la industria naval argentina busca consensuar, con las altas esferas políticas argentinas, la implementación de un modelo industrial naval que generara desarrollo y progreso parta todos los argentinos.