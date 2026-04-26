Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ministros y funcionarios del Gobierno recorrieron una nueva edición de la jornada “Viva barrio” en la escuela Savio de Río Gallegos.

Entre ellos, estuvo la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, quien destacó el impacto de la propuesta: “Buscamos acercar el Estado a la gente, como siempre nos pide el gobernador. La respuesta de los vecinos es muy importante, sobre todo en áreas como salud y Registro Civil”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de que la comunidad conozca el trabajo que se desarrolla desde el Gobierno Provincial: “La gente espera que estemos presentes en el territorio y pueda ver en qué estamos trabajando. Este tipo de espacios permiten ese contacto directo”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger resaltó que el éxito de la jornada es producto de un trabajo coordinado que logra unir en un mismo espacio actividades lúdicas, como el aula sensorial de ambiente, con servicios críticos. “Solamente faltaba coordinarnos y que el resultado sea este; es el camino que nos pidió el gobernador para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía”, señaló.

“Esto genera movimiento económico local para la gente de Río Gallegos; nosotros vemos que acá ganan todos”, afirmó por su parte el ministro de Economía, Ezequiel Verbes al poner en valor el trabajo interministerial: “Hay una articulación muy importante que queda reflejada claramente en la participación y en cómo está planteado el dispositivo, tenemos que seguir generando estos espacios para acompañar a la gente”.

Leé más notas de La Opinión Austral