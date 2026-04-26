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Con un escenario artístico, juegos, espacio gamer, stands de emprendedores y de organismos del Gobierno provincial, este domingo se desarrolló una nueva jornada “Viva barrio” en las instalaciones de la Escuela Laboral Domingo de Río Gallegos.

Carla Beroiz, subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, comentó a La Opinión Austral sobre la información sobre los programas y pensiones que ofrecen.

“Hay pensiones provinciales para adultos mayores que no tienen ningún tipo de ingreso, existe una serie de requisitos, pueden acercarse a las oficinas en Salta 75, donde los asesoramos de un ingreso mensual”, manifestó.

En el gimnasio de la Escuela Laboral hubo actividades y juegos para todos las edades. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

El trámite se puede realizar en cualquier momento del año. “Si las personas cumplen los requisitos, se hace un trámite administrativo, no demora mucho, son uno o dos meses y la persona puede acceder a una pensión mensual y también a una obra social”, precisó.

También dieron a conocer las actividades que se desarrollan en el Centro de Día “Recuerdos compartidos” que depende de la subsecretaría.

“Se hacen talleres desde la mañana hasta la tarde, está abierto de 08:00 a 18:00, tenemos variedad de talleres artísticos y deportivos, hay pilates, ritmos, folclore, entre otros. Desde que hicimos las colonias de verano, estos talleres han explotado y tenemos los cupos llenos entonces vamos abriendo cada vez más”, comentó.

Carla Beroiz, subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

En cuanto a los cupos disponibles para participar en los talleres, comentó: “Se pueden acercar en cualquier momento del año, siempre hay bajas y altas. Si viene más gente, como nos pasó este año después de las colonias, nosotros vamos viendo en qué espacio podemos agregar otro grupo”.

Además, adelantó que para julio están previstas las colonias de invierno.

Por último, Beroiz recordó que “cualquier asistencia necesaria para un adulto, cualquier acompañamiento, quizás medicación, hacemos un abordaje bastante integral, estamos para acompañarlos y asesorarlos con las puertas abiertas. También se puede solicitar de 08:00 a 18:00 en Salta 75”.

Emprendimientos

Entre los stands de emprendimientos estaba Lorena con Piruarte, que confecciona flores eternas y arreglos en flores eternas con peluches, canastas y llaveros.

“Comenzamos para el paseo de Río Gallegos y a partir de ahí no paramos, tenemos el anexo de souvenirs, centros de mesa, trabajamos para bodas, para 15 años y demás”, contó.

Por su parte, Carolina de Manos Libres, que produce llaveros, lapiceras, marcadores de agenda, aros, posavelas, posavasos y hebillas con resina epóxica, recordó: “Este emprendimiento comenzó con el objetivo de bajar el estrés, necesitaba hacer algo con mis propias manos que me bajara a tierra y este proyecto ayuda a que uno esté concentrado porque necesita tiempo, pensar, recrear qué es lo que quiere hacer, de qué colores y con qué materiales. Todo eso ayuda a que uno se calme y esté tranquilo”.

Por último, Lorena destacó: “Siempre estamos trabajando para los eventos y aprovechamos este tipo de ferias, es un lindo momento para visibilizar lo que los artesanos hacemos y viene mucha gente de distintos barrios de Río Gallegos”