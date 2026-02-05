Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Recuperado del fuerte accidente de tránsito que protagonizó a fines de enero en el acceso al aeropuerto de Río Gallegos, el concejal Martín Chávez volvió a la escena pública con definiciones políticas de alto voltaje. En una entrevista con el móvil de La Opinión Austral, el edil de Unión por la Patria agradeció las muestras de apoyo tras el siniestro vial y, ya enfocado en la agenda legislativa, cuestionó la postura del bloque SER por no acompañar el permiso de endeudamiento solicitado por el Ejecutivo municipal, al que consideró una “incoherencia” frente a lo actuado por ese espacio a nivel provincial.

“Gracias a Dios estoy bien”: el accidente en la Ruta 3

Chávez relató que el vuelco “ocurrió mientras circulaba solo” y “de manera reglamentaria” por la autovía 17 de Octubre, sobre la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías del aeropuerto Piloto Civil Norberto Fernández. Según explicó, intentó esquivar en dos oportunidades a otro conductor que transitaba de forma temeraria, sin luces, sin patente y a muy baja velocidad.

“Por esquivarlo quedé en la banquina y cuando quise regresar a la cinta asfáltica, el auto cayó en la zanja de drenaje y ahí se produjo el vuelco”, detalló. El concejal destacó que, pese a la violencia del impacto y a los importantes daños materiales del vehículo, todas las medidas de seguridad funcionaron correctamente.

Tras el siniestro, personal policial y sanitario lo asistió en el lugar y lo trasladó al Hospital Regional Río Gallegos, donde le realizaron estudios de rutina. Chávez confirmó que el test de alcoholemia dio resultado cero y que los análisis toxicológicos descartaron cualquier consumo de sustancias.

“Agradezco a Dios y a la Virgen, a mi familia y a todas las personas que se preocuparon por mi salud. Hoy estoy bien y enfocado en lo importante, que es la familia”, expresó.

Presupuesto 2026

Superado el episodio personal, Chávez se refirió a la reciente sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, en la que se aprobó el Presupuesto General de Gastos e Inversiones 2026 y la actualización de las patentes, aunque se rechazó el artículo que autorizaba al Ejecutivo a tomar deuda.

“El presupuesto es la hoja de ruta de cualquier gobierno. Permite planificar, ejecutar políticas públicas y dar previsibilidad. En democracia, la oposición debe garantizar esa herramienta, sin que eso implique renunciar a las críticas”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que acompañar el presupuesto no significa avalar errores ni dejar de señalar falencias, sino permitir que el gobierno elegido por la ciudadanía pueda gestionar.

El punto más crítico de su análisis estuvo dirigido al rechazo del permiso de endeudamiento por parte del SER. Chávez consideró contradictoria esa postura si se la compara con lo ocurrido en el ámbito provincial. “Es una total incoherencia no acompañar a nivel local cuando, a nivel provincial, el peronismo acompañó todas y cada una de las emergencias, muchas de las cuales permitieron eludir procedimientos de contratación”, afirmó.

El concejal enumeró ejemplos de la gestión provincial, como el crecimiento de la planta política, la creación de secretarías sin funciones claras y las falencias en áreas sensibles como la Caja de Servicios Sociales y el sistema sanitario. “Las familias con personas con discapacidad pagan tratamientos de su bolsillo y después no reciben reintegros. Los trabajadores de salud, educación y seguridad no cuentan con salarios ni recursos adecuados”, señaló.

Obras prioritarias y críticas al gasto político

Chávez también cuestionó decisiones de inversión que, a su entender, no respondieron a las necesidades reales de la ciudadanía. “Nuestra ciudadanía no necesitaba la ampliación de cuatro vocalías en el Tribunal Superior de Justicia, que implica 30.000 millones de de pesos y tampoco necesitaba un camping pelado a las afueras de la ciudad. Creo mucho más importante, por ejemplo, tener obras de infraestructura para nuestra ciudad, generar los acuerdos con el IDUV y también con la Nación para concretar el acueducto para nuestra ciudad; para concretar las cloacas, que ya están comprados los caños y, por supuesto, poder generar de nuevo de buena fe los acuerdos que permitan hacer obras de infraestructura”.

Llamado a la coherencia

Al analizar el rol de otros actores del Concejo, Chávez se mostró crítico con los acuerdos políticos que, según dijo, generan confusión en la sociedad. En particular, puso el foco en la relación entre sectores que, tiempo atrás, mantuvieron denuncias cruzadas, en referencia ala presidenta del concejo Deliberante, Daniela D´amico.

“Cuando alguien denuncia penalmente a un funcionario y después acuerda políticamente con esa misma fuerza, es lógico que se generen dudas y suspicacias”, advirtió.

P olíticas contracíclicas

Finalmente, Chávez describió un contexto social y económico crítico, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo. “La inflación que se publica no coincide con lo que paga la gente cuando carga nafta o compra carne. Las familias no aguantan más”, alertó.

En ese marco, valoró las políticas contracíclicas que impulsa el Municipio de Río Gallegos y pidió acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional. “Cuando se perjudica al intendente, se perjudica al vecino. Lo que necesitamos es empleo, producción, educación, salud y seguridad pública. Eso es lo que espera la ciudadanía”, concluyó.